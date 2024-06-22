Россия ответит на закрытие своих визовых центров в США

Южнокорейский военно-морской порт города Пусан принял военный корабль США Theodore Roosevelt, который будет участвовать в морских учениях стран региона. Как сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Военно-морской флот страны, к американскому авианосцу уже присоединились эсминцы Halsey и Daniel Inouye.

По данным военного ведомства, США, Южная Корея и Япония проведут многодневные маневры под названием «Край свободы» в рамках укрепления сотрудничества в области безопасности на фоне роста угроз со стороны КНДР.

Командир девятой авианосной ударной группы контр-адмирал США Кристофер Александер заявил, что целью учений станут повышение тактических возможностей и улучшение взаимодействия флотов трех стран в непредвиденной ситуации в регионе.

Он подчеркнул, что маневры запланировали еще несколько месяцев назад и отношения к объявленному Россией и КНДР углублению взаимодействия не имеют.

Об учениях страны договорились в мае во время конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Военные США, Южной Кореи и Японии проведут воздушные, морские и подводные маневры, а также учения в киберпространстве.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее упрекнул американских дипломатов в том, что они направили свою делегацию во Вьетнам сразу после визита президента России Владимира Путина. По мнению дипломата, таким образом США хотят нивелировать положительный эффект внешней политики России.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал договор о всеобъемлющем партнерстве двух стран. В ходе общения с журналистами российский лидер пояснил, что соглашение предусматривает взаимную помощь, если одна из сторон подвергнется нападению извне.