Россия ответит на усиление присутствия НАТО в Арктике
НАТО собирается усилить присутствие в Арктике и сформировать там новые штабные командные цепочки. Ответ России будет соразмерен возможным угрозам, предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко, чьи слова привело РИА «Новости».
Альянс нацелился на усиление присутствия в арктическом регионе после присоединения Финляндии и Швеции к блоку.
«Действительно, присоединение к НАТО будет сопровождаться осуществлением целого ряда инфраструктурных мероприятий, в том числе связанных с подписанием двустороннего соглашения о безопасности с США», - отметил Грушко.
Россия, в свою очередь, самостоятельно определит способы надежного обеспечения собственной безопасности и обороноспособности. Многие меры уже обнародовали. Речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, а также формировании Карельского корпуса.
Публицист Дмитрий Ольшанский назвал бессмысленной активность Финляндии внутри НАТО. В Европе под контролем США появляются неофициальные базы альянса, сообщали «Известия».