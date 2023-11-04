Он отметил, что российская сторона примет меры в связи с переброской самолетов-бомбардировщиков, которые могут нести ядерное оружие. Дипломат назвал отправку истребителей в Великобританию попыткой США надавить на Россию.

«Если мы посмотрим за деятельностью НАТО в целом, то мы видим и уплотнение учений, повышение их масштаба, в ближайшие месяцы организуется новая серия учений - это часть политики сдерживания России <…>», - подчеркнул он.

Грушко пообещал, что российское руководство примет все «необходимые военно-технические меры предосторожности».

Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал бессмысленным разворачивание американских баз в Восточной Европе. Он добавил, что армия США стала намного слабее и уже не может поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.