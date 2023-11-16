16 ноября 2023, 14:35

Россия ответит Чехии на заморозку объектов Госзагрансобственности — Кремль

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Россия пойдет на ответные меры в том случае, если руководство Чехии заморозит российские объекты госсобственности на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Госзагрансобственность является владельцем и оператором <…> нашего имущества за границей, в том числе в Чехии», - отметил официальный представитель Кремля.

Он назвал решение властей Чехии о заморозке недвижимости противозаконным и не соответствующим международному праву. По его словам, специалисты исследуют ситуацию, чтобы в дальнейшем минимизировать риски.

«Все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой», - подчеркнул Песков.

Ранее руководство Чехии решило запретить России пользоваться своей недвижимостью на территории страны. Премьер-министр Петр Фиала добавил, что российской стороне не позволят использовать счета для оплаты аренды имущества.

Чехия Кремль Дмитрий Песков
16 ноября 2023, 14:11
Песков отказался комментировать скандальное высказывание Байдена о Си Цзиньпине
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Россия высоко ценит партнерство с Китаем, несмотря на скандальное высказывание президента США Джо Байдена о китайском лидере Си Цзиньпине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий песков, сообщил ТАСС.

«Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления», - отметил он, отвечая на вопрос об отношении Кремля к словам Байдена.

Песков указал на дружеские отношения России и Китая и добавил, что руководство дорожит этим сотрудничеством. По его словам, в Кремле пока не располагают информацией о повестке встречи Байдена и Си Цзиньпина.

«Поэтому будем ждать, когда прольется свет на то, какие вопросы обсуждались», - заключил пресс-секретарь президента России.

Ранее Байден назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Глава США встретился со своим коллегой в Сан-Франциско и обсудил с ним мировые и региональные вопросы. После переговоров американский лидер сравнил формы правления двух стран и обратил внимание на их различия.

США Дмитрий Песков Китай Джо Байден
16 ноября 2023, 14:06
Эвакуацию россиян из Газы смогут завершить в ближайшие пару дней
РИА «Новости»
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Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду на то, что всех россиян вывезут из сектора Газа в ближайшие пару дней. Он дал соответствующий комментарий каналу «Звезда».

«Все, кто желает [эвакуироваться], уже в наших списках. Надеюсь, что этот процесс будет завершен в ближайшие буквально два, максимум три дня», - отметил дипломат.

Эвакуация россиян стартовала 12 ноября. На следующий день самолет с 70 соотечественниками прилетел в аэропорт Домодедово. На данный момент эвакуировать удалось уже свыше 300 человек, из них 168 доставили в Россию. Только 15 ноября из палестинского анклава выбрались более 100 граждан России. Сегодня стало известно, что заявки подали еще 150 человек.

Операцию по эвакуации организовало МЧС России совместно с дипломатами. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов поблагодарил посла Египта в Москве Назиху Нагари за помощь в освобождении жителей из сектора Газа.

Израиль Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины Палестина
16 ноября 2023, 14:03
Армении в 2022 году передавали предложения ОДКБ по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном
РИА «Новости»
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Армения еще в 2022 году получила разработанные Организацией Договора о коллективной безопасности меры по стабилизации обстановки в зоне конфликта с Азербайджаном. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил на брифинге, что их так и не одобрили. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Что касается кавказского региона - были предложены меры еще в прошлом году. <…> По ряду различных причин обсуждение идет до настоящего времени», - сказал он.

Предложения ОДКБ выработали, по словам Анатолия Сидорова, после долгих обсуждений. Делегации объединенного штаба и секретариата ОДКБ побывали в Армении, отправили отчет главам государств, министрам обороны и иностранных дел, секретарям совбезов. Результаты проанализировали и составили список мер для стабилизации обстановки в регионе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что готов подписать мирное соглашение. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал тему карабахского конфликта закрытой и заявил о нежелании снова воевать с соседним государством.

Армения Обострение в Нагорном Карабахе ОДКБ Нагорный Карабах
16 ноября 2023, 13:30
Молдавия не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом» за два года
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Молдавия не выполнила ни одной договоренности с «Газпромом», которые удалось достичь в 2021 году. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он констатировал, что представители «Газпрома» приняли все предложения, озвученные вице-премьером Молдавии Андреем Спыну. Стороны подписали протокол. С тех пор компания не раз демонстрировала готовность учитывать интересы молдавской стороны в партнерстве в газовой сфере.

«По факту же ни одна договоренность молдавскими властями не выполнена», - указал Галузин.

В отчете по аудиту исторической задолженности Молдавия заявляет о «фактическом отсутствии долга», однако документ не отвечает международным стандартам и требованиям независимости проверки, добавил замминистра. По его словам, содержащиеся в отчете выводы «не могут влиять на размер и обоснованность долга». Наличие такового подтверждается как документально, так и решениями международного арбитража, подчеркнул Галузин.

Он добавил, что мнение президента Молдавии Майи Санду, которую обеспокоил отказ «Газпрома» принять отчет, ничего не изменит.

Газ Молдавия МИД РФ Газпром

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