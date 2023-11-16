Россия ответит Чехии на заморозку объектов Госзагрансобственности — Кремль
Россия пойдет на ответные меры в том случае, если руководство Чехии заморозит российские объекты госсобственности на территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Госзагрансобственность является владельцем и оператором <…> нашего имущества за границей, в том числе в Чехии», - отметил официальный представитель Кремля.
Он назвал решение властей Чехии о заморозке недвижимости противозаконным и не соответствующим международному праву. По его словам, специалисты исследуют ситуацию, чтобы в дальнейшем минимизировать риски.
«Все объекты наши, которые могут быть там в нашей собственности, за исключением тех, которые имеют дипломатический статус, конечно, сейчас под угрозой», - подчеркнул Песков.
Ранее руководство Чехии решило запретить России пользоваться своей недвижимостью на территории страны. Премьер-министр Петр Фиала добавил, что российской стороне не позволят использовать счета для оплаты аренды имущества.