Россия ответила Молдавии на преследование СМИ запретом въезда в страну

США отправят Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов

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США передадут Украине новый пакет военной помощи на 100 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, его слова привела газета The New York Times.

«Сегодня я анонсировал передачу Украине нового пакета военной помощи из средств Пентагона на 100 миллионов долларов», - сказал он.

Остин отметил, что в транш войдут противотанковые средства, а также боеприпасы для систем противовоздушной обороны и артиллерии.

В понедельник стало известно, что глава Пентагона лично прибыл в Киев , чтобы заверить руководство страны в намерении США продолжить военную поддержку ВСУ.

Кроме того, он обсудил снабжение украинской армии в будущем, оказание помощи в зимний период и стратегическое партнерство американской администрации с киевским режимом.