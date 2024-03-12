Россия отреагировала на решение Швейцарии конфисковать ее активы

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Российская сторона заявила протест и решительно осудила шаг властей Швейцарии, которые грубо попрали международное право в отношении государственного иммунитета.

«Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного „репарационного механизма“ будет являться ничем иным, как воровством», - подчеркнули в МИД.

Если Швейцария решится на практические шаги по конфискации активов, то Россия введет ответные меры, подытожили в ведомстве.

Швейцарские сенаторы одобрили законопроект об использовании замороженных средств Банка России для Украины. Речь идет о сумме порядка 8,5 миллиарда долларов.