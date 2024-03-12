12 марта 2024, 14:47

Россия отреагировала на решение Швейцарии конфисковать ее активы

Unsplash
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МИД России 12 марта вызвал посла Швейцарии Марти Ланг из-за решения парламента страны о разработке механизма конфискации российских активов. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Российская сторона заявила протест и решительно осудила шаг властей Швейцарии, которые грубо попрали международное право в отношении государственного иммунитета.

«Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного „репарационного механизма“ будет являться ничем иным, как воровством», - подчеркнули в МИД.

Если Швейцария решится на практические шаги по конфискации активов, то Россия введет ответные меры, подытожили в ведомстве.

Швейцарские сенаторы одобрили законопроект об использовании замороженных средств Банка России для Украины. Речь идет о сумме порядка 8,5 миллиарда долларов.

Международные отношения Россия МИД РФ Швейцария
12 марта 2024, 14:04
Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии
РИА «Новости»
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Россия ввела санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии из-за враждебной политики этих стран. Об этом сообщили на сайте МИД.

Как отметили в дипведомстве, страны Прибалтики в последнее время проводят враждебную политику по отношению к России. Латвия, Литва и Эстония активно лоббируют санкции против РФ и вмешиваются во внутренние дела государства.

В этих же странах гонению подвергают русскоязычное население. Там регулярно сносят памятники советским воинам-освободителям, героизируя нацизм. Также прибалты поддерживают накачивание ВСУ вооружением.

«В последнее время в российский стоп-лист включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты», - подчеркнули в министерстве.

В дипведомстве добавили, что могут в любое время расширить этот перечень. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой , власти Эстонии открыто вторят Украине. Они ориентируются на «гитлеровцев в своей маниакальной русофобии», добавила она.

Латвия Литва Санкции Россия Эстония МИД РФ
12 марта 2024, 13:51
Трех депутатов Южной Осетии захотели лишить российского гражданства
РИА «Новости»
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ФСБ потребовала лишить российского гражданства депутатов парламента Южной Осетии Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева, которых заподозрили в создании угрозы нацбезопасности. Об этом сообщили «Ведомости».

По данным силовиков, депутаты совершили действия, которые могут обострить военно-политическую обстановку вблизи российской границы. На основании этого сотрудники ФСБ потребовали прекратить гражданство названных парламентариев. В ответ депутаты оспорили это решение в суде Владикавказа.

Издание отметило, что в ФСБ руководствовались законом о гражданстве России, принятым весной прошлого года. Документ предусматривает лишение гражданства в случае угрозы нацбезопасности.

Ранее уроженец Армении через суд в Петербурге потребовал вернуть российское гражданство , которого его лишили за незаконный оборот наркотиков.

ФСБ Южная Осетия
12 марта 2024, 13:30
В Грузии отреагировали на требование освободить Саакашвили
Global Look Press
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Глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе отреагировал на требования лидера фракции «Слуга народа» Рады Украины Давида Арахамии, которые политик выдвинул для нормализации отношений между двумя странами. Одним из них было освобождение Михаила Саакашвили, уточнило РИА «Новости».

«Заявление Арахамии - это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти, что очень печально», - отметил Кобахидзе.

Он подчеркнул, что Грузия поддерживает Украину и ее народ не только на словах, «но и в конкретных действиях». При этом премьер не уточнил, о чем идет речь.

В числе требований Арахмии к грузинским властям было прекращение авиасообщения с Россией. Украинский политик также подчеркнул, что Грузия должна перестать помогать России в обходе санкций.

Грузия Отношения Киев Михаил Саакашвили
12 марта 2024, 12:14
Шведам рекомендовали запасаться консервами на случай «войны с Россией»
Unsplash
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Население Швеции начали готовить к «тотальной обороне». В частности, людям рекомендуют запасаться едой на три месяца вперед, сообщил французский портал Sud Ouest. Причина этого — опасения перед «возможной войной с Россией».

Население Швеции начали готовить к «тотальной обороне». В частности, людям рекомендуют запасаться едой на три месяца вперед, сообщил французский портал Sud Ouest. Причина этого - опасения перед «возможной войной с Россией».

Среди того, чем рекомендует запасаться правительство, есть консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Также людям посоветовали сформировать запас еды на три месяца вперед.

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка в беседе с Sud Ouest пояснила, что концепция «тотальной обороны» заключается в подготовке жителей к самостоятельному выживанию в условиях кризиса.

До конца года ведомство собирается разослать населению обновленные брошюры с правилами поведения на случай пессимистического развития событий.

В начале марта глава Минздрава Германии Карл Лаутербах призвал готовить систему здравоохранения страны к возможному военному конфликту. По его мнению, подобную подготовку некоторые могут воспринять как нагнетание страха. Но на ситуацию надо смотреть иначе, указывал министр.

Швеция Россия

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