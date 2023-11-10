Россия отреагировала на обвинения Франции по ситуации со звездами Давида

Речь идет об обвинении России во вмешательстве во внутренние дела Франции из-за публикации в СМИ снимков зданий со звездами Давида в Париже. Посольство РФ осудило попытки республиканских властей отыскать в ситуации «российский след».

«Заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», - констатировал дипломат.

Он уточнил, что власти Франции даже не обратились к посольству за разъяснениями по ситуации. Они высказались «через свой рупор», подчеркнул Мешков. МИД Франции также не удосужился провести расследование, которое ждет РФ.

Дипломат добавил, что у французов появились первые фигуранты дела, и к России они отношения не имеют.

В Германии также начали появляться звезды Давида на домах, в которых живут еврейские семьи. Правоохранители уже начали расследование.