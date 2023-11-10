Россия отреагировала на обвинения Франции по ситуации со звездами Давида
Заявления министра иностранных дел Франции о якобы вмешательстве России в связи с ситуацией со звездами Давида в Париже возмутительны. Они направлены на ухудшение двухсторонних отношений. Такое мнение выразил российский посол во Франции Алексей Мешков. Его процитировало РИА «Новости».
Речь идет об обвинении России во вмешательстве во внутренние дела Франции из-за публикации в СМИ снимков зданий со звездами Давида в Париже. Посольство РФ осудило попытки республиканских властей отыскать в ситуации «российский след».
«Заявления совершенно возмутительны. Мы считаем, что такого рода действия направлены на то, чтобы и дальше ухудшить и так непростые российско-французские отношения», - констатировал дипломат.
Он уточнил, что власти Франции даже не обратились к посольству за разъяснениями по ситуации. Они высказались «через свой рупор», подчеркнул Мешков. МИД Франции также не удосужился провести расследование, которое ждет РФ.
Дипломат добавил, что у французов появились первые фигуранты дела, и к России они отношения не имеют.
В Германии также начали появляться звезды Давида на домах, в которых живут еврейские семьи. Правоохранители уже начали расследование.