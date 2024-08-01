Россия отпустила Гершковича и Уилана в рамках обмена заключенными

Сообщения о крупном обмене заключенными между Россией, Белоруссией, США, Германией и Словенией второй день бурно обсуждают в социальных сетях, Telegram-каналах и СМИ. Официального подтверждения от властей ни одной из стран пока не поступило. Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич в комментарии 360.ru заявил, что главным выгодоприобретателем сделки станет действующая администрация США, которая использует случившееся в рамках предвыборной борьбы. Потепления отношений со странами Запада эксперт не увидел.

О предстоящем обмене заключенными в минувшую среду, 31 июля, сообщил словенский телеканал N1. Журналисты заявили, что в сделке примут участие Россия, США, Германия и Белоруссия.

Среди потенциальных кандидатов на обмен авторы назвали Вадима Красикова, журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также двух арестованных в Словении россиян - Артема и Анну Дульцевых, осужденных за шпионаж.

По данным Telegram-канала Mash , осужденную в Словению семейную пару уже доставили в Калининград, где произошел обмен. Кого отдали представители России, авторы не уточнили.

Если американцы убедили немцев, что этот ценный кадр надо отдать, то наверняка они что-то попросят взамен. Скорее всего, это осужденный в Белоруссии немец, приговоренный к высшей мере , которого потом помиловали. Раз помиловали - значит, договорились.

Это многосторонняя сделка, но не политический поворот. Оснований для него не просматривается.

На западной стороне доминирующее положение, конечно, за Вашингтоном, а там, как мы помним, подходит к концу срок полномочий действующей администрации Джозефа Байдена. Ему хотелось бы до выборов и последующих событий эту тему закрыть. Поэтому они используют рычаги давления на Германию и другие европейские страны.

Также возможно, что Демократической партии хотелось бы, если обмен состоится, подать это с максимальным политическим эффектом, использовать в избирательной кампании.

Напомню, что в России находятся два американца, которых осудили за шпионаж ( журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан - прим. ред.). Их возвращение Байден и Харрис подадут как некое внешнеполитическое достижение, как победу. Поэтому американцы так торопятся.

При этом каких-то причин торопиться у немцев, например, нет. Но у них находится особо ценный кадр. Это Вадим Красиков, которого обвинили в убийстве чеченского полевого командира.

Далее - его прямая речь Признаки обмена О предстоящем обмене можно говорить только предположительно. Никакой официальной информации на эту тему нет. Но можно утверждать, что нечто масштабное в этом духе готовится. Много людей, находящихся в заключении, арестованных, прошедших судебные процедуры, получивших приговоры в разных странах, сейчас исчезли с радаров и куда-то перемещаются.

Объяснить такое совпадениями и случайностями невозможно. Очевидно, что их перемещают в какие-то места сбора, откуда потом может происходить обмен.

Опять же активность специальных самолетов вызывает вопросы. Немецкий борт летал из Германии в Объединенные Арабские Эмираты. Кого-то привез, высадил и тут же вернулся. Это как раз самолет, который власти ФРГ используют для перевозки очень специфических пассажиров.

Российский самолет такого же назначения, который также используется для транспортировки такого контингента, тоже прилетел в Калининград.

Вся эта совокупность видимых нам факторов говорит, что готовится что-то серьезное в смысле обмена заключенными. Но когда это произойдет, какой будет состав меняемых с обеих сторон, не сорвется ли это все в последний момент, как бывало в прошлом, заранее утверждать нельзя.

Кому выгоден обмен? Как появились слухи об обмене?