Россия отправила в Китай «Мясной шаттл»
Транспортная группа компаний Fesco отпавила в Китай железнодорожный состав с мясной продукцией. Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.
«Мясной шаттл» - это первый поезд нового торгово-логистического сервиса, который будет поставлять на китайский рынок различные виды мяса.
Груз производства агрохолдинга «Мираторг» общей массы 464 тонны отправили по железной дороге из Брянска. Время в пути составит 20-25 дней.
В китайской провинции Хэйлунцзян с 17 по 21 мая 2024 года проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Более 90 компаний из 37 регионов страны представят на ЭКСПО свою продукцию, а также найдут новых деловых партнеров для дальнейшего сотрудничества.