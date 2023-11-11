Россия отправила в Афганистан 40 тонн гумпомощи
Два спецборта Минобороны России доставили в Афганистан около 40 тонн гуманитарной помощи населению республики, пострадавшему в результате землетрясения в Герате. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
«В субботу, 11 ноября, из России в Кабул двумя спецбортами Минобороны доставили порядка 40 тонн гуманитарных грузов», - заявили в ведомстве.
В МИД отметили, что Россия продолжает оказывать гуманитарную поддержку населению дружественной страны, пострадавшей от разрушительного катаклизма.
В начале октября в районе афганского города Герат произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Последствия толчков почувствовали и жители провинций Бадгис и Фарах. Погибли порядка 2,5 тысячи человек, россиян среди них нет.
Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов после этого заявлял, что страна получит гуманитарную помощь , если сделает соответствующий запрос.