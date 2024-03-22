Россия отклонила проект США по прекращению огня в Газе

По его словам, ряд членов СБ также был против американского проекта. Однако они под нажимом США проголосовали за, «покрыв себя позором».

«Мы сейчас слушали лицемерные речи некоторых членов Совета, проливавших крокодильи слезы по поводу российского и китайского вето», - отметил Небензя.

Сейчас в Совбезе находится еще один проект резолюции - от непостоянных членов СБ. Он требует немедленного прекращения огня в Газе на месяц Рамадан. Китай и Россия уже дали понять, что поддержат его.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что КНР и Россия якобы договорились с хуситами в Йемене о том, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив без опасений. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремлю об этом неизвестно.