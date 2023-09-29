Россия отказалась выполнять положения резолюции МАГАТЭ

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Она обратила внимание, что голосование за резолюцию сопровождалось характерными для Запада шантажом, интригами и запугиванием отдельных стран.

В целом документ, по ее оценке, стал очередным подтверждением того, что США и их союзники взяли курс на использование любых международных механизмов для достижения конъюнктурных политических целей.

При этом из 177 стран-участниц МАГАТЭ за резолюцию проголосовали всего 69, заметила Захарова. И все это - страны Запада и их сателлиты. А наиболее влиятельные государства, которые образуют мировое большинство, отказались от поддержки документа.

«Упомянутая резолюция носит необязывающий характер, ее положения не будут выполняться Россией, а ссылки на нее в документах сделают их политически и юридически ничтожными для нас», - предупредила представитель МИД.