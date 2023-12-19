19 декабря 2023, 12:53

Россия отказалась от налоговых соглашений почти с 40 странами

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Из-за санкций Россия отказалась исполнять некоторые положения международных договоров о налогообложении с 38 странами. Подписанный президентом Владимиром Путиным закон опубликовали на портале правовой информации.

Исполнение отдельных положений приостановили до устранения нарушений экономических интересов и прав физических и юридических лиц из России либо до истечения срока действия этих соглашений.

Страна отказалась от некоторых пунктов конвенций и соглашений об избежании двойного налогообложения имущества и доходов, заключенных с Швецией, Великобританией, Польшей, Данией, США, Болгарией, Румынией, Южной Кореей, Венгрией, Словакией, Бельгией, Японией и другими государствами.

Президент подписал закон 19 декабря. Совфед одобрил его 13 декабря, а Госдума приняли за день до этого.

Владимир Путин также ужесточил наказание за пронос на территорию колонии и СИЗО запрещенных предметов. Людей, которые повторно передадут заключенному телефон, смогут приговорить к двум годам лишения свободы.

Законы Налоги Россия Южная Корея Владимир Путин Польша Франция
19 декабря 2023, 12:50
Заявление Великобритании о продолжении поддержки Украины оценили в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о продолжении помощи Украине соответствует предыдущей риторике, но это решение только истощит ресурсы страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что Кэмерон высказал «хорошо известную позицию» по конфликту на Украине.

«Мы хорошо знаем эту позицию, она не может изменить ход событий», - подчеркнул Песков.

Кремль Великобритания Дмитрий Песков Россия Украина
19 декабря 2023, 11:09
Премьер Ирландии пожаловался на живущего в его доме украинского беженца
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Глава правительства Ирландии Лео Вардакар в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились африканскими чиновниками, рассказал о колоссальном миграционном кризисе, который спровоцировала Украина. Премьеру даже пришлось приютить в собственном доме одного украинского беженца.

«В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев. Я сам на девять месяцев поселил в доме беженца из Украины», - пожаловался Вардакар.

Несмотря на оказываемую Украине гуманитарную поддержку, Ирландия не собирается становиться гарантом ее безопасности, подчеркнул премьер. Кроме того, Вардакар не видит перспективы вступления Украины в Евросоюз в обозримом будущем.

Он указал, что для потенциального членства в блоке государство должно соответствовать ряду важных критериев, в том числе с точки зрения демократии, системы правосудия, права и экономики. Вардакар напомнил, что самой Ирландии понадобилось не менее 15 лет, чтобы привести свою страну в соответствие требованиям ЕС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз далек от принятия Украины в свои ряды.

Глава правительства Ирландии Лео Вардакар в телефонном разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом , которые представились африканскими чиновниками, рассказал о колоссальном миграционном кризисе, который спровоцировала Украина. Премьеру даже пришлось приютить в собственном доме одного украинского беженца.

Украина Ирландия
19 декабря 2023, 10:40
Европа захотела арестовать самолеты российских авиакомпаний
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Минимум 37 самолетов российских авиакомпаний хотят арестовать в Европе. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на несколько источников.

Российские компании могут лишиться минимум 37 зарубежных самолетов, принадлежащих Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Их могут арестовать в иностранных аэропортах в конце декабря из-за разбирательства в Высоком суде Ирландии.

Лайнеры приобретала дочерняя компания ГТЛК -GTLK Europe. Но из-за антироссийских санкций весной 2023 года она попала под процедуру ликвидации. А ликвидаторы будут продавать имущество.

В декабре ГТЛК подала на них иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, так как в этом регионе предприятие зарегистрировали. Суд встал на сторону компании.

Затем разборки продолжили в Высоком суде Ирландии. Там ликвидаторы призывают признать недействительными договоры ипотеки ГТЛК и настаивают на отсутствии права собственности лизинговой компании на эти самолеты.

По данным источника издания в Минтрансе, суд вынесет решение по делу 20 декабря. Если все претензии ликвидаторов удовлетворят, то российские авиакомпании не смогут эксплуатировать самолеты. Лайнеры не только будут задерживаться в иностранных воздушных гаванях, их могут признать угнанными.

Утром 19 декабря стало известно, что Норвегия открыла воздушное пространство для российского самолета, на борту которого человеку стало плохо. Однако посадить лайнер пилотам не разрешили. Поэтому экипаж принял решение разворачиваться обратно в аэропорт вылета в Москве.

Суд Европа Санкции Самолеты Авиакомпании
19 декабря 2023, 10:11
Национальные интересы не позволили Орбану участвовать в голосовании по Украине
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Венгерский премьер Виктор Орбан не участвовал в голосовании по украинскому вопросу исходя из интересов страны. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил политический эксперт Венгрии Георг Шпетле.

Он сравнил политику с игрой шахматы. В ней Орбан является одним из лучших спортсменов. По мнению Шпетле, премьер-министр учитывает национальные интересы, оценивает будущее и может заранее просчитать политические и экономические последствия решений.

«Очевидно, он говорил с остальными членами венгерского правительства, и они сочли это решение наилучшим», - подчеркнул эксперт.

Шпетле заверил, что Орбан всегда принимает хорошие решения. А голосование на саммите Евросоюза он назвал лицемерным, так как Германия и Франция прекрасно осознают, что «нельзя финансировать Украину до бесконечности», добавил эксперт.

Орбан предупреждал, что страна прервет переговоры ЕС с Украиной , если они будут угрожать интересам Венгрии. По его словам, государство не намерено расплачиваться за финансовые и экономические последствия в случае принятия республики в Евросоюз.

Венгрия Евросоюз Украина

Новости по теме