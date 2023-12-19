Россия отказалась от налоговых соглашений почти с 40 странами

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Исполнение отдельных положений приостановили до устранения нарушений экономических интересов и прав физических и юридических лиц из России либо до истечения срока действия этих соглашений.

Страна отказалась от некоторых пунктов конвенций и соглашений об избежании двойного налогообложения имущества и доходов, заключенных с Швецией, Великобританией, Польшей, Данией, США, Болгарией, Румынией, Южной Кореей, Венгрией, Словакией, Бельгией, Японией и другими государствами.

Президент подписал закон 19 декабря. Совфед одобрил его 13 декабря, а Госдума приняли за день до этого.

Владимир Путин также ужесточил наказание за пронос на территорию колонии и СИЗО запрещенных предметов. Людей, которые повторно передадут заключенному телефон, смогут приговорить к двум годам лишения свободы.