06 декабря 2023, 00:03

Россия отказала США в освобождении Уилана и Гершковича

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Новое существенное предложение со стороны США по освобождению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана отклонили российские власти. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Новое существенное предложение со стороны США по освобождению журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана отклонили российские власти. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он подчеркнул, что дипломаты продолжают делать все, чтобы вернуть своих сограждан, обвиняемых в шпионаже домой.

«В последние недели мы сделали новое существенное предложение для их освобождения. Это предложение отклонила Россия», - заявил Миллер.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что это не первый раз, когда на все предложения по освобождению Уилана и Гершковича они встречают жесткий отказ. Миллер добавил, что Госдепартамент продолжит делать все, чтобы освободить американцев, которые оказались в местах заключения в других странах.

Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге в конце марта. Его заподозрили в шпионаже в пользу американских властей. Все материалы уголовного дела засекретили.

Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал Гершковича. В последующем срок пресечения продлевали.

Бывшего морского пехотинца США с гражданством США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана задержали в декабре 2018 года в московском отеле по делу о шпионаже. Своей вины он не признал. Летом 2020 года суд приговорил его к 16 годам колонии.

США Госдеп США Россия Пол Уилан Задержание Эвана Гершковича
05 декабря 2023, 23:57
Зеленский в последнюю минуту отказался выступать перед американскими сенаторами
офис президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное выступление по видеосвязи перед американскими сенаторами во вторник, 5 октября. Об этом сообщил лидер демократов в верхней палате конгресса Чак Шумер. Слова политика привело РИА «Новости».

«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг - что-то произошло в последнюю минуту», - заявил Шумер.

Выступление Зеленского перед сенаторами планировалось в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Киева.

Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Чиновник выразил надежду, что конгрессмены выделят средства на новые пакеты помощи.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что новые задержки с выделением американской помощи могут привести к поражению в конфликте с Россией.

США Владимир Зеленский Конгресс США Украина
05 декабря 2023, 23:37
Конфликт на Украине умышленно затягивали, заявили в США
Pixabay
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Лидеры США и Великобритании всеми силами пытаются затянуть конфликт между Россией и Украиной. Об этом написал обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.

«Становится все труднее отрицать, что конфликт на Украине мог быть окончен всего через несколько месяцев после его начала и что правительства США и Великобритании работали над тем, чтобы этого не произошло», - указал он.

Марсетич выразил уверенность, что Украина стала расходным материалом в руках западных стран, которые хотели ослабить Россию. Такие выводы журналист сделал после того, как глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал о срыве бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном мира с Россией.

Американские власти достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине , заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По его прогнозам, украинцев ждет «очень тяжелая зима».

США Россия Запад Украина
05 декабря 2023, 23:03
Госдеп заявил о «дне бочки» в возможности США помогать Украине
РИА «Новости»
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Власти США достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. Такое заявление сделал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», - сказал он.

По словам Миллера, США предрекли Украине «очень тяжелую зиму». Сейчас администрация Белого дома надеется, что конгрессмены поддержат стремление президента Джо Байдена продолжить оказывать критически важную помощь Киеву.

Ранее американский лидер отправил в конгресс запрос на выделение 106 миллиардов долларов для помощи Украине и Израилю , однако он остался без поддержки.

После этого палата представителей изменила документ, акцентировав на помощи только Израилю, но подконтрольный Демократической партии сенат также заблокировал инициативу.

США Израиль Госдеп США Украина
05 декабря 2023, 22:45
Италия начала проводить аресты помогавших сбежать Артему Уссу
РИА «Новости»
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Итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста российскому предпринимателю Артему Уссу — сыну сенатора РФ Александра Усса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Итальянские карабинеры начали операцию по аресту шести человек, которые помогли бежать из-под домашнего ареста российскому предпринимателю Артему Уссу - сыну сенатора РФ Александра Усса. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В эти часы карабинеры <…> в сотрудничестве с [агентством ЕС] Евроюстом и властями США выполняют ордера на заключения под стражу в отношении одного итальянца и пяти иностранцев, которых выследили за рубежом», - отметили в местном управлении карабинеров.

Правоохранители ведут работу на территории соседней с Миланом провинции Брешия, а также в Словении и Хорватии. Фигурантам расследования выдвинули обвинения в организации и совершении побега Усса-младшего.

Сбежавшим из Италию в Россию Артемом Уссом заинтересовались в Госдепартаменте США. Ведомство решило выделить семь миллионов долларов в качестве вознаграждения за информацию о местонахождении россиянина, если она поможет его найти и задержать.

США Италия Россия

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