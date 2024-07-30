30 июля 2024, 22:15

Россия осудила удар Израиля по Бейруту

РИА «Новости»
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Удары войск Израиля по территории Ливана являются нарушением международного права. Об этом РИА «Новости» заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту.

В ЦАХАЛ заявили, что атаку произвели для ликвидации командира группировки «Хезболла», ответственного за убийство детей в деревне Мадждаль-Шамс. За последние полгода это первый удар израильских войск по Бейруту.

В конце прошлой недели израильские власти обвинили ливанскую группировку в ракетном ударе по Голанским высотам. В результате падения одного из снарядов на футбольное поле погибли 12 детей.

Ранее Израиль озвучил готовность к полномасштабному военному противостоянию с Ливаном, однако «дала шанс дипломатии». Посол в России Симона Гальперин сравнила ситуацию с Ливаном с футбольным матчем.

Израиль Россия МИД РФ Армия
30 июля 2024, 21:31
Эрдоган объяснил отказ от поездки на открытие ОИ в Париже
РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган признался, что отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за ЛГБТ*-пропаганды по просьбе внучки. Об этом он рассказал на встрече с руководителями региональных филиалов правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, трансляцию которой вел телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, когда президент Франции Эммануэль Макрон приглашал его на открытие, он ответил, что, возможно, приедет. Но все изменилось после разговора с внучкой.

«Моя 13-летняя внучка сказала мне „дедушка, не едь туда“. Я спросил, почему, она в ответ сказала: „Там будут демонстрировать ЛГБТ*-пропаганду“. Она показала мне видео из Instagram**», - рассказал турецкий лидер, добавив, что из-за этого отказался от поездки.

Эрдоган заявил, что церемония «превратилась в проявление неуважения всему христианскому и мусульманскому миру». И он намерен позвонить Папе Римскому Франциску, чтобы пожаловаться ему на церемонию открытия Олимпиады в Париже, где пропагандировали нетрадиционные отношения.

По словам турецкого лидера, «Запад превратился в заложника ЛГБТ*».

Ранее Международный олимпийский комитет разрешил участвовать в женских соревнованиях по боксу на ОИ-2024 в Париже двум боксерам-трансгендерам - представительницу Алжира Иман Хелиф и тайваньскую спортсменку Линь Юйтин.

* ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

**Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Турция Реджеп Эрдоган ЛГБТ Франция Олимпиада в Париже — 2024
30 июля 2024, 21:26
Замок российского миллиардера арестовали в Италии
Freepik
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Налоговая полиция Италии арестовала активы российского бизнесмена Алексея Федорычева. В их числе оказался исторический замок Торро дель Галло в столице Тосканы, сообщила газета Corriere Fiorentino.

По данным издания, стоимость арестованных активов составила свыше 44 миллионов долларов. Следователи провели превентивный арест усадьбы XII века, которая включает четыре объекта недвижимости. Также аресту подлежали акции созданной в 2001 году компании недвижимости Arcetri.

Алексей Федорычев является председателем и основателем Fedcom Group - мирового лидера в области логистики, судоходства и торговли сырьевыми товарами. С 2022 года он является президентом французского баскетбольного клуба «Монако».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов ранее заявил, что у России есть возможности для зеркального ответа Западу. По его мнению, никакие правовые нормы для европейских стран не действуют.

Италия Россия Недвижимость Аресты Полиция
30 июля 2024, 20:51
Армия Израиля нанесла удар по Бейруту для поражения позиций «Хезболлы»
Соцсети
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Точечный удар нанесла Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту для ликвидации командира группировки «Хезболла», ответственного за убийство детей в деревне Мадждаль-Шамс и гибель гражданских лиц. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

Достигли ли израильские военные своей цели не сообщается. Как сообщила газета The Times of Israel удар пришелся по бейрутскому району Дахия, где располагаются основные позиции «Хезболлы».

Это первый удар Израиля по Бейруту за последние полгода. В конце прошлой недели власти Израиля обвинили ливанскую группировку в ракетном ударе по Голанским высотам, где один из снарядов упал на футбольное поле. На месте погибли 12 детей и подростков.

Правительство Израиля потребовало от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта дать подготовить жесткий ответ «Хезболле».

Израиль Ракеты Ливан
30 июля 2024, 19:22
«Потрясающе сиял». Алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов нашли в Индии
Unsplash
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Рабочий в Индии обнаружил крупный алмаз весом 19,22 карата. Стоимость находки оценили примерно в 100 тысяч долларов, сообщил телеканал CNN.

«Он потрясающе сиял. Уж тогда я сразу понял, что это настоящий алмаз», - сказал 40-летний Раджа Гауда.

Журналисты уточнили, что рабочий нашел драгоценный камень, когда работал на принадлежащем правительству арендованном руднике. Мужчина вместе со младшим братом отвезли алмаз в полицию. После продажи драгоценности на аукционе ему вернут большую часть стоимости находки.

Гауд рассказал, что намерен с помощью полученных средств оплатить все свои долги, купить земельный участок и обеспечить будущее своей семье.

В январе в центре Москвы на Большой Татарской улице археологи во время раскопок обнаружили элементы посуды из фарфора. Среди найденных фрагментов - изделия как небольших заводов Российской империи, так и известных - фабрики Гарднера, Кузнецовского и братьев Корниловых.

Индия

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