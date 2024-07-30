Россия осудила удар Израиля по Бейруту

Армия обороны Израиля нанесла удар по Бейруту.

В ЦАХАЛ заявили, что атаку произвели для ликвидации командира группировки «Хезболла», ответственного за убийство детей в деревне Мадждаль-Шамс. За последние полгода это первый удар израильских войск по Бейруту.

В конце прошлой недели израильские власти обвинили ливанскую группировку в ракетном ударе по Голанским высотам. В результате падения одного из снарядов на футбольное поле погибли 12 детей.

Ранее Израиль озвучил готовность к полномасштабному военному противостоянию с Ливаном, однако «дала шанс дипломатии». Посол в России Симона Гальперин сравнила ситуацию с Ливаном с футбольным матчем.