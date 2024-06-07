Россия оставила за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам

«Мы пока не поставляем (оружие - прим. ред.), пока. Но оставляем за собой право это делать», - сказал российский лидер.

Путин пояснил, что поставки такого типа вооружений вероятны тем государствам или легальным структурам, которые испытывают на себе определенное давление, в том числе и военного характера. Президент пояснил, что имеет в виду воздействие со стороны государств, поставляющих оружие Украине и призывающих использовать его против России.

«Если они поставляют [оружие] в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать», - задался вопросом Путин.

Одновременно с этим он признался, что пока не готов сказать, что ответные меры Россия предпримет в ближайшее время. Подобные поставки, заметил Путин, сопряжены с целым рядом обстоятельств. Все они определенным образом влияют на мир, и это нужно учитывать.