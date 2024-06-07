07 июня 2024, 20:01

Россия оставила за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам

РИА «Новости»
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Утверждение о том, что Россия завтра начнет поставлять дальнобойное оружие другим государствам, было бы неверным, но страна оставляет за собой такую возможность. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

«Мы пока не поставляем (оружие - прим. ред.), пока. Но оставляем за собой право это делать», - сказал российский лидер.

Путин пояснил, что поставки такого типа вооружений вероятны тем государствам или легальным структурам, которые испытывают на себе определенное давление, в том числе и военного характера. Президент пояснил, что имеет в виду воздействие со стороны государств, поставляющих оружие Украине и призывающих использовать его против России.

«Если они поставляют [оружие] в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать», - задался вопросом Путин.

Одновременно с этим он признался, что пока не готов сказать, что ответные меры Россия предпримет в ближайшее время. Подобные поставки, заметил Путин, сопряжены с целым рядом обстоятельств. Все они определенным образом влияют на мир, и это нужно учитывать.

Россия Оружие Владимир Путин ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 20:06
Путин назвал паразитирующей экономическую политику США
Пресс-служба Кремля
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Объемы потребления США на один триллион долларов превышают все производство страны. Разница в торговом балансе возникла из-за выкачивания ресурсов из других стран. Об этом в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что такое поведение США «и есть неоколониализм в его современном издании».

«Мы не можем паразитировать на ком бы то ни было, как это делают, скажем, в Соединенных Штатах. Вот у них уровень дефицита торгового баланса, текущего счета торгового баланса, триллион долларов в год», - заявил Путин.

Глава государства добавил, что власти США довели общий объем своей задолженности перед мировой экономикой до 54,3 триллиона долларов.

Речь идет о валютных счетах и накоплениях иностранцев, кредитах американских компаний и вложений зарубежных инвесторов в экономику США. Президент подчеркнул, что обеспечивает только доверие, которое в любой момент может подорвать огромный государственный долг и высокий уровень инфляции.

США Россия Владимир Путин Экономика ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 19:15
Меркель обвинили в сокрытии планов России по запуску «Северного потока — 2»
РИА «Новости»
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Ангела Меркель, будучи на посту федерального канцлера Германии, знала о планах России по действиям, направленным на запуск газопровода «Северный поток — 2». Политик также была в курсе того, что Москва якобы планировала ограничить поставки энергоресурсов в Европу, сообщила газета Handelsblatt.

Ангела Меркель, будучи на посту федерального канцлера Германии, знала о планах России по действиям, направленным на запуск газопровода «Северный поток - 2». Политик также была в курсе того, что Москва якобы планировала ограничить поставки энергоресурсов в Европу, сообщила газета Handelsblatt.

В служебной записке одного из анонимных чиновников Минэкономики ФРГ от 2021 года говорится, что с российской стороны якобы поступали заявления о «нежелании экспортировать топливо в Северо-Западную Европу». Таким образом российская сторона хотела усилить давление на Германию с целью скорейшего ввода газопровода в эксплуатацию.

В ходе правительственных заседаний по этим вопросам Меркель защищала ценовую политику «Газпрома» и призывала «не искать простых объяснений высоких цен на газ».

Зарубежные СМИ также отмечали, что президент США Джо Байден пошел на серьезный компромисс с властями Германии в вопросе строительства газопровода «Северный поток - 2».

Германия Ангела Меркель Газ Европа Россия
07 июня 2024, 14:28
В МУС отправили запрос на арест Медведева, Соловьева и Симоньян
Global Look Press
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Запрос на выдачу ордеров российских журналистов и политиков направила в Международный уголовный суд Международная федерация прав человека (FIDH). Об этом говорится в официальном заявлении организации.

В заявление включили в список журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, комментатора Сергея Мардана, главного редактора RT Маргариту Симоньян, генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и первого заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Громова.

Авторы сообщения обвинили группу в «преступном языке ненависти», который используется для продвижения антиукраинской повестки в российских СМИ.

В FIDH сослались на 15-ю статью Римского статута, которая осуждает призывы к насилию на основе национальной принадлежности и приравнивает их преступлению против человечности. Организация потребовала от МУС выдать ордера на арест всех перечисленных в списке россиян, а также начать расследование.

Россия не входит в число стран, ратифицировавших Римский статут.

FIDH - неправительственная правозащитная организация, основанная в 1992 году.

По данным РИА «Новости» , финансирование она получает из фонда американского миллиардера Джорджа Сороса.

Организация имеет статус консультанта при Экономическом и Социальном советах ООН, а также относится к Совету Европы и имеет право подавать жалобы в Европейский комитет по социальным правам.

Ранее в СМИ разошлась информация о том, что фонд Клуни запустил процедуру ареста работающих в Европе российских журналистов. С таким заявлением выступила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Опроверг заявление основатель фонда, американский актер Джордж Клуни, который заявил, что его сотрудницу неправильно поняли.

Суд Журналистика Европа Россия Аресты ООН
07 июня 2024, 14:22
Одного из богатейших жителей Польши обнаружили мертвым
Global Look Press
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Основателя мебельной компании Nowy Styl, одного из богатейших бизнесменов Польши Ежи Кржановского нашли мертвым. Он ушел на прогулку и исчез, в тот же день полиция обнаружила его тело, сообщил сайт Wirtualna Polska.

Утром 6 июня 54-летний бизнесмен вышел из своего дома в Кросценко-Выжны, чтобы позаниматься скандинавской ходьбой. Через несколько часов он так и не вернулся, поэтому родственники обратились в полицию.

К поискам Кржановского подключили пожарную часть, правоохранителей, специализированные организации, служебных собак и дроны. Сначала нашли мобильный телефон мужчины, а затем его самого.

«Около часа ночи спасатели обнаружили тело мужчины. По решению прокуратуры тело было передано на вскрытие», - сообщил представитель полиции Павел Бучинский.

По предварительной версии, Кржановский умер своей смертью. У него мог случиться инфаркт.

Кржановский считался одним из самых богатых поляков. В 1992 году он вместе с братом Адамом основал мебельную фабрику. В 2021 году Forbes оценивал их общее состояние в 1,213 миллиарда злотых (почти 27,4 миллиарда рублей).

В России умер зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев. По одной из версий, на общественника напал сталкер его жены.

Польша Полиция

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