По его словам, Россия разработала уникальное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты, которые станут гарантией безопасности для жителей государства.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», - отметил Патрушев.

Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский подробно рассказал о ракете «Буревестник». Он сообщил, что страны Запада поначалу отказывались верить в создание настолько мощного и эффективного оружия. Военный аналитик напомнил, что аналогов этих ракет нет ни у Китая, ни у Великобритании. Он добавил, что информация о разработке «Буревестника» вызвала панику в США.