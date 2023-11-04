Россия опередила страны Запада в сфере ядерного оружия — Патрушев
Россия опередила другие страны в сфере ракетно-ядерного оружия. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на выставке-форуме «Россия», сообщил ТАСС.
По его словам, Россия разработала уникальное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты, которые станут гарантией безопасности для жителей государства.
«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия наша страна опередила конкурентов в этой сфере», - отметил Патрушев.
Ранее военный эксперт Борис Джерелиевский подробно рассказал о ракете «Буревестник». Он сообщил, что страны Запада поначалу отказывались верить в создание настолько мощного и эффективного оружия. Военный аналитик напомнил, что аналогов этих ракет нет ни у Китая, ни у Великобритании. Он добавил, что информация о разработке «Буревестника» вызвала панику в США.