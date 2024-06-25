Россия ограничит доступ к 81 европейскому СМИ

Ограничения с российской стороны будут действовать с 25 июня. Под них попадут, в частности, телерадиокомпания ORF, журнал Spiegel, газеты Mundo, Pais, агентство France-Presse. В перечне есть СМИ Австрии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Польши и других стран. В МИД отметили, что эти ресурсы «систематически распространяют недостоверную информацию» о ходе спецоперации. Если санкции в отношении российских СМИ снимут, РФ пересмотрит ответные меры.

«Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что <…> необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. Несмотря на это, в Брюсселе и столицах стран блока предпочли пойти по пути эскалации», - посетовали в министерстве.

Сайты РИА «Новости», «Российской газеты» и «Известий» заблокируют на территории Евросоюза также 25 июня.