Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве
МИД России в пятницу, 12 апреля, вызвал посла Словении Дарью Бавдаж-Курет, которой вручили ноту об объявлении персоной нон грата одного сотрудника посольства республики в Москве. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Такое решение в МИД приняли в связи с «безосновательным лишением аккредитации» сотрудника российского посольства в Словении. В ведомстве подчеркнули, что власти Словении пошли на очередной недружественный шаг на фоне «общего курса Любляны» на разрушение двусторонних отношений.
«Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», - добавили в МИД.
В четверг, 11 апреля, Россия выслала одного австрийского дипломата. Ему предписали покинуть страну до 18 апреля.