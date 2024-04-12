Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

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Такое решение в МИД приняли в связи с «безосновательным лишением аккредитации» сотрудника российского посольства в Словении. В ведомстве подчеркнули, что власти Словении пошли на очередной недружественный шаг на фоне «общего курса Любляны» на разрушение двусторонних отношений.

«Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», - добавили в МИД.

В четверг, 11 апреля, Россия выслала одного австрийского дипломата. Ему предписали покинуть страну до 18 апреля.