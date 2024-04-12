12 апреля 2024, 11:59

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении в Москве

РИА «Новости»
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МИД России в пятницу, 12 апреля, вызвал посла Словении Дарью Бавдаж-Курет, которой вручили ноту об объявлении персоной нон грата одного сотрудника посольства республики в Москве. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Такое решение в МИД приняли в связи с «безосновательным лишением аккредитации» сотрудника российского посольства в Словении. В ведомстве подчеркнули, что власти Словении пошли на очередной недружественный шаг на фоне «общего курса Любляны» на разрушение двусторонних отношений.

«Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», - добавили в МИД.

В четверг, 11 апреля, Россия выслала одного австрийского дипломата. Ему предписали покинуть страну до 18 апреля.

Россия МИД РФ Москва
12 апреля 2024, 13:10
Обход санкций в ЕС стал уголовным преступлением
РИА «Новости»
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Евросоюз внес обход принятых объединением ограничений или помощь в этой деятельности в число уголовных преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

«Совет ЕС сегодня принял закон, который охватывает общеевропейские минимальные правила преследования за обход или нарушение санкций ЕС в государствах - членах организации», - заявили в пресс-службе.

В документе говорится, что уголовными преступлениями будут считать, например, осуществление запрещенной финансовой деятельности, торговлю подсанкционными товарами или помощь в обходе запрета на поездки.

Теперь законопроект должны опубликовать в официальном журнале ЕС, после чего он вступит в силу в течение 20 суток.

В марте инициативу одобрил Европарламент. Эксперты не исключили, что он поможет сообществу конфисковать заблокированные российские частные активы.

Законы Преступления Санкции Евросоюз
12 апреля 2024, 11:59
Выдворение дипломата назвали очередным недружественным шагом Словении к России
РИА «Новости»
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Власти Словении взяли курс на разрушение отношений с Россией и безосновательно лишили дипломата аккредитации. Российский МИД воспринял это как очередной недружественный шаг. Официальное заявление опубликовали на сайте дипведомства.

«Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне», - заявила пресс-служба.

Лишение аккредитации сотрудника посольства России в Словении назвали безосновательным. Посла республики Дарью Бавдаж-Курет вызвали в МИД и выразили протест. Пресс-служба сообщила, что в качестве зеркальной меры одного из словенских дипломатов объявили persona non grata.

Дарья Бавдаж-Курет пробыла в российском дипведомстве около 15 минут. Ей вручили ноту об объявлении одного из сотрудников посольства нежелательной персоной. Российского дипломата в марте выдворили из Словении за деятельность, не соответствующую статусу. МИД России обещал принять ответные меры.

Дипломатия Международные отношения МИД РФ
12 апреля 2024, 11:40
Послы Италии и Словении приехали в МИД
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Посол Италии в Москве Джорджо Стараче 12 апреля прибыл в МИД России. Причины его приезда не назывались. Об этом сообщили «Известия».

До Стараче в МИД была вызвана посол Словении в Москве Дарья Бавдаж-Курет из-за высылки Любляной одного сотрудника посольства России. Визит словенского посла оказался коротким - через 15 минут она покинула здание внешнеполитического ведомства. Бавдаж-Курет не стала комментировать эту встречу с российскими коллегами.

Накануне в МИД России вызвали посла Австрии Вернера Альмхофера. Ему вручили ноту, в которой объявили персоной нон грата одного австрийского дипломата. В российском ведомстве пояснили, что это была ответная мера на недружественные шаги Вены. До этого австрийские власти выслали из страны двух дипломатов РФ.

Италия Россия
12 апреля 2024, 11:20
Перевозчики грузов из ОАЭ в Россию столкнулись с проблемой из-за ситуации в Красном море
РИА «Новости»
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Из-за конфликта в Красном море перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты для мировой торговли. Все это привело к перегрузу одного из крупнейших портов ОАЭ — Джабаль-Али, — через который в том числе идут контейнеры в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Из-за конфликта в Красном море перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты для мировой торговли. Все это привело к перегрузу одного из крупнейших портов ОАЭ - Джабаль-Али, - через который в том числе идут контейнеры в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Участники рынка сообщили о росте стоимости услуг самого порта. Также они отметили, что время на транзит увеличилось, а цены на доставку грузов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию выросли.

«Порт сильно перегружен. Цены на все услуги существенно выросли», - отметила президент таможенного брокера KBT Юлия Шленская.

В период с января по март средний срок морской доставки грузов из ОАЭ в Россию вырос с 25 до 52 дней. Участники рынка ищут новые маршруты. Но пока они сталкиваются с тем, что другие региональные порты не такие емкие.

Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», для России есть альтернативные маршруты. В качестве примера он привел транспортный коридор Север - Юг через Иран и Каспийское море, а также маршрут из Китая через Казахстан.

Торговля Россия ОАЭ

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