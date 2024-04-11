Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Австрии
Посла Австрии в Москве Вернера Альмхофера вызвали в МИД из-за необоснованной высылки двух российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.
«Этот недружественный шаг еще более отягощает находящиеся в кризисе по инициативе австрийской стороны двусторонние отношения», - подчеркнули в МИД.
Альмохоферу вручили ноту, в которой уведомили об ответных мерах со стороны России. Москва объявили персоной нон грата одного сотрудника австрийского посольство в РФ. Ему следует покинуть страну до 18 апреля.
При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что на этом ответные меры не исчерпываются.
В марте власти Австрии решили выслать двух российских дипломатов , работавших в посольстве в Вене. В МИД Россииуказывали, что это безосновательное решение.