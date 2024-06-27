27 июня 2024, 04:45

Россия обвинила западные страны в попытках исключить ее из Интерпола

РИА «Новости»
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Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил в штаб-квартире ООН о попытках Запада исключить Россию из Интерпола. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства Ирина Волк.

Колокольцев прибыл в США для участия в заседаниях по линии Организации Объединенных Наций, сообщила пресс-служба российского постпредство во всемирной организации. На встрече в штаб-квартире ООН с заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа министр заявил о попытках западных стран исключить Россию из Интерпола.

«Глава МВД России поднял вопрос о проявлении русофобских настроений в мире и действий ряда стран по политизации существующих международных площадок», - рассказала Волк.

Колокольцев, по ее словам, в ходе беседы отметил, что Россия придерживается практического подхода к взаимодействию в правоохранительной сфере с другими государствами.

Ранее Колокольцев заявил, что МВД планирует подготовить миграционную реформу и усилить контроль за пребыванием иностранцев в России. При этом он призвал не допускать роста ксенофобии, чего, по его словам, добивается Запад с целью раскачать ситуацию между различными слоями населения. По его информации, число преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России, не превышает 4%.

МВД РФ Россия Запад ООН
27 июня 2024, 04:51
Запад дойдет до точки невозврата, если продолжит агрессию против РФ — Рябков
Freepik
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Западные страны шаг за шагом приближают себя к точке невозврата, когда принимают меры против России. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с газетой «Известия».

Он отметил, что российская сторона будет принимать ответные меры на действия Запада.

«Противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата. <…> Пусть они думают и сами решают», - сказал Рябков.

Он отметил, что «вседозволенность и упоение собственной безнаказанностью» приведет к тому, что реакция России будет очень болезненной для недружественных стран.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что новый пакет антироссийских санкций от Европейского союза не принесет результатов. Он обратил внимание на то, что ограничения ЕС становятся все более бесполезными. Санкции бьют по России меньше, чем по самим европейским компаниям и европейцам.

Санкции Россия Запад
27 июня 2024, 03:37
Устроившего госпереворот в Боливии генерала схватила полиция
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В Боливии арестовали генерала Хуана Хосе Сунигу, который предпринял попытку осуществить государственный переворот. Об этом сообщил телеканал Bolivia TV.

Высокопоставленного военного доставили в полицейский участок. По словам путчиста, его действия связаны с тем, что президент страны Луис Арсе не предпринимал шагов для повышения своей популярности.

Ранее газета El Deber сообщила, что на территорию президентского дворца в Ла-пасе въехал танк , а к зданию правительства прибыли военные. Экс-президент Эво Моралес назвал это попыткой государственного переворота.

Военные Беспорядки Боливия Эво Моралес Танки
27 июня 2024, 01:34
Захарова уличила секретаря Совбеза Армении в унижении своего народа
РИА «Новости»
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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. Об этом, как сообщили «Известия», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобные деятели унижают свой собственный народ», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, чтобы комментировать такие высказывания политиков, нужно иметь медицинское образование.

Ранее Григорян заявил , что Россия якобы специально не поставляла оружие Армении во время ее противостояния с Азербайджаном и «передала» территорию Нагорно-Карабахской Республики Азербайджану.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. Об этом, как сообщили «Известия» , заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Армения Мария Захарова Россия МИД РФ Нагорный Карабах Азербайджан
27 июня 2024, 00:40
Хуситы ударили по израильскому судну гиперзвуковой ракетой
РИА «Новости»
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Йеменские хуситы нанесли удар по израильскому судну MSC SARAH V в Аравийском море. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на военного представителя движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Вооруженные силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства», - отметил он.

По его словам, эта высокоточная ракета способна поражать цели на больших расстояниях. Однако радиус ее действия и другие характеристики он не привел. Также военный не предоставил информации о последствиях атаки.

Ранее Иран передал хуситам технологию производства противокорабельной ракеты. Дальность ее действия составляет от 1800 до 2000 километров.

Израиль Ракеты Военные Йемен

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