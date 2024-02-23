Россия обратится к Армении и прояснит заявление Пашиняна о членстве в ОДКБ

Он проинформировал, что российская сторона не получала подтверждений выхода Армении из ОДКБ.

«Каких-то официальных действий в этой связи армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений», - объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в ситуации необходимо разобраться и понять все детали. Он выразил надежду, что «армянские друзья разъяснят нам все».

Ранее Пашинян заявил о якобы невыполнении договора о коллективной безопасности в отношении Армении и заморозке участия страны в ОДКБ. Секретариат организации предположил, что армянский премьер мог иметь в виду отказ государства участвовать в мероприятиях структуры.