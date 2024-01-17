Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна

«В первой половине 2023/24 сельскохозяйственного года экспорт зернобобовых и бобовых, включая страны ЕАЭС, по всем основным позициям стал рекордным», - заявили в пресс-службе.

В «Русагротранс» отметили, что с учетом муки и зернобобовых, весь экспорт составил порядка 39 миллионов тонн. Это показатель на 19% выше, чем прошлый максимум в 32,7 миллиона тонна, который достигли в сезоне 2020/21.

В частности, объем экспортированной пшеницы составил 27,6 миллиона тонн, что на 3,8% больше рекорда трехлетней давности. Вывоз ячменя составил около пяти миллионов тонн, кукурузы - около трех миллионов тонн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью обеспечила собственную продовольственную безопасность по всем ключевым видам продукции.