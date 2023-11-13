«Мы никогда не угрожали Украине как государству, мы никогда не угрожали украинцам как народу. Думаю, это была очень, очень плохая пропагандистская выдумка Запада, что если Украина перестанет воевать, то никакой Украины не будет», - сказал он.

Дипломат заявил, что Россия всегда относилась к Украине дружелюбно. Дмитрий Полянский заявил, что разлад спровоцировали события 2014 года.

Российская сторона способна одержать победу над киевским режимом, предупредил он. По словам Дмитрия Полянского, на контрнаступление Вооруженных сил Украины возложили слишком много надежд, которые не оправдались. Он заявил, что Россия с самого начала знала о таком исходе.

По окончании спецоперации мир, по мнению дипломата, узнает о масштабах распространения неонацизма на Украине и в Канаде. Дмитрий Полянский заявил, что чествование Ярослава Хунки (Гунько) - лишь вершина айсберга.