Глава РВИО отметил, что РФ добавилась признания независимости республик Донбасса, исходя из необходимости защитить русскоязычное население региона.

Он добавил, что Россию и Украину связывает не только историческое прошлое, но и будущее. Однако Зеленский не хочет мира, подчеркнул Мединский. При этом украинские власти сами признают, что ими управляют извне.

«Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», - сказал он.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества заявил, что Украина в 2022 году была близка к мирному решению и заключению договора о гарантиях безопасности страны. Однако это не устраивало ее западных кураторов.