28 ноября 2023, 20:46

Россия никогда не стремилась завоевать Украину — Мединский

РИА «Новости»
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Россия никогда не ставила перед собой задачу завоевать Украину, но президент Владимир Зеленский и Запад втянули две страны в конфликт. Такое заявление сделал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, чьи слова привело РИА «Новости».

Глава РВИО отметил, что РФ добавилась признания независимости республик Донбасса, исходя из необходимости защитить русскоязычное население региона.

Он добавил, что Россию и Украину связывает не только историческое прошлое, но и будущее. Однако Зеленский не хочет мира, подчеркнул Мединский. При этом украинские власти сами признают, что ими управляют извне.

«Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», - сказал он.

Ранее председатель Российского военно-исторического общества заявил, что Украина в 2022 году была близка к мирному решению и заключению договора о гарантиях безопасности страны. Однако это не устраивало ее западных кураторов.

Владимир Зеленский Россия Украина
28 ноября 2023, 21:32
Главы МИД стран Балтии решили не участвовать в саммите ОБСЕ из-за присутствия там Лаврова
РИА «Новости»
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Главы МИД прибалтийских стран отказались принимать участие во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, потому что там будет находиться их российский коллега Сергей Лавров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Главы МИД Эстонии Маргус Цахкна, Латвии Кришьянис Кариньш и Литвы Габриэлюс Ландсбергис вместе выступили с заявлением, в котором выразили сожаление из-за разрешения Лаврову участвовать в мероприятии. По словам дипломатов, это якобы дает российской стороне «еще одну возможность распространять свою пропаганду».

«Поэтому мы, министры иностранных дел стран Балтии, приняли решение не участвовать в заседании», - заявили главы МИД прибалтийских государств.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что его страна считает важным участие Лаврова в саммите ОБСЕ. По его словам, эта организация необходима для будущего. В то же время Болгария пообещала Северной Македонии пропустить самолет с российской делегацией на мероприятие в Скопье. По словам самого главы МИД РФ, Россия получила несколько просьб о встрече в случае ее участия в саммите.

Латвия Сергей Лавров Литва Россия Эстония
28 ноября 2023, 21:28
Мединский обозначил условия для заключения мира с Украиной
РИА «Новости»
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Заключение мира с Украиной возможно при условии выполнения целей и задач СВО. Об этом журналистам заявил председатель Российского военно-исторического общества, глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский, его процитировало РИА «Новости».

«При полном выполнении задач и целей СВО», - ответил Мединский на вопрос об условиях заключения мира.

При этом политик подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Глава делегации напомнил, что именно президент Украины Владимир Зеленский издал указ, запрещающий переговоры с РФ. По мнению Мединского, Россия и Украина имеют общее историческое прошлое и неизбежно их общее историческое будущее.

Россия на переговорах в 2022 году требовала нейтралитета Украины и признания Крыма российским, напомнили «Известия». Если бы Киев подписал мирный договор весной прошлого года, то этим спас бы жизни сотни тысяч своих солдат, отметил Мединский.

Он также отметил, что Россия никогда не стремилась завоевать Украину , конфликт инициировали Украина и Запад. Украинские власти признали, что ими управляют извне.

Россия Переговоры Украина
28 ноября 2023, 21:10
Азербайджан осудил Германию, США и Францию за незаконные финансовые переводы
РИА «Новости»
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МИД Азербайджана вызвал временных поверенных в делах США и Германии и чрезвычайного посла Франции из-за незаконных финансовых операций. Об этом дипломатическое ведомство сообщило на своем сайте.

«На встречах было отмечено, что новостной портал AbzasMedia при участии организаций, зарегистрированных в этих странах, осуществлял незаконные финансовые операции», - указало министерство.

Азербайджанские дипломаты заявили, что Агентство международного развития США, FreedomNow, New Democracy Fund и другие организации вносили незаконные вклады в деятельность новостного ресурса, а также переводили деньги на территорию страны, нарушая правила предоставления грантов. В связи с этим МИД выразил протест послам трех стран.

«Азербайджанская сторона решительно осудила эту деятельность, противоречащую законодательству нашей страны», - процитировал RT представителей ведомства.

Ранее в МИД Армении вызвали российского посла Сергея Копыркина. Ему передали ноту протеста из-за появления дипломата на телевидении.

Германия США Франция Азербайджан
28 ноября 2023, 20:53
Жену начальника ГУР Украины Буданова могли отравить мышьяком и ртутью
Unsplash
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Супругу начальника ГУР Минобороны Украины Марианну Буданову отравили мышьяком и ртутью. Об этом в эфире радио НВ заявил бывший глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

«Во время сдачи анализов были обнаружены такие металлы, как мышьяк и ртуть», - рассказал экс-начальник разведки.

Он добавил, что отравились также несколько сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, которые находились рядом с женой Кирилла Буданова. Все они - руководители, ответственные за проведение операций против России. У самого Буданова признаков отравления не выявлено.

Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами сообщили украинские СМИ. В ГУР Минобороны Украины подтвердили факт отравления, об этом уведомил представитель ведомства Андрей Юсов. Женщину поместили в больницу, она проходит курс лечения, сообщили «Известия».

Украина

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