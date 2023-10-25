Россия не увидела причин для беспокойства в увеличении Китаем ядерного арсенала

Он отметил, что между Россией и Китаем сложились очень хорошие отношения в области политического и стратегического сотрудничества.

«Нет, это не вызывает нашего опасения. У нас отношения продвинутого стратегического партнерства, у нас наиболее продвинутая стадия политического диалога, экономического взаимодействия», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Китай, увеличивая объемы ядерных арсеналов, пользуется своим суверенным правом обеспечивать собственную безопасность из-за роста угроз в регионе.

«Китай, который сталкивается с очень серьезными вызовами для собственной безопасности, предпринимает те шаги, которые считает целесообразными. Это абсолютно суверенное право этой страны», - добавил пресс-секретарь президента России.

Об увеличении ядерного арсенала Китаем говорилось в последнем докладе Министерства обороны США. В документе указали, что в распоряжении китайских военных есть 500 оперативно развернутых боеголовок. По прогнозам, через семь лет их число вырастет в два раза.

Ранее об отставании США от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия написала газета The Wall Street Journal. Авторы отметили, что Пентагон столкнулся с проблемами в процессе разработки. Изначально планировалось, что системы развернут в этом году, но решение отменили без раскрытия новой даты. Гиперзвуковые ракеты способны преодолевать большие расстояния и нести на себе ядерные боеголовки.