«Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то никаких у нас особо нет», - сказал он.

Несмотря на протест США и Великобритании, Франция планировала направить России приглашение на мероприятия. В середине апреля МИД заявлял, что не получал таких оповещений по дипканалам. Позднее администрация французского президента заявила журналистам, что для участия российской делегации «условия не сложились».