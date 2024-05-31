31 мая 2024, 13:13

Россия не собиралась на мероприятия в память о высадке в Нормандии — Кремль

Global Look Press
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Россия не планировала отправлять делегацию на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов по этому вопросу.

«Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то никаких у нас особо нет», - сказал он.

Несмотря на протест США и Великобритании, Франция планировала направить России приглашение на мероприятия. В середине апреля МИД заявлял, что не получал таких оповещений по дипканалам. Позднее администрация французского президента заявила журналистам, что для участия российской делегации «условия не сложились».

Дмитрий Песков ВОВ Международные отношения Россия История
31 мая 2024, 14:34
Хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в Красном море
Global Look Press
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Йеменские хуситы выпустили ракеты по американскому авианосцу Dwight Eisenhower в Красном море. Об этом в эфире телеканала Al Masirah сообщил военный представитель организации Яхья Сариа.

Он указал, что обстрел стал ответом хуситов на удары Великобритании и США по военным объектам в Йемене. По его словам, боевики поразили корабль крылатыми и баллистическими ракетами. Сариа добавил, что попадание по авианосцу было точным.

Ранее агентство Tasnim предупредило, что хуситы получили от Ирана технологии производства противокорабельной ракеты средней дальности Ghadr («Интенсивность»). Этот снаряд разработали 10 лет назад, его дальность составляет до 2000 километров. Йеменский аналог ракет назвали «Мохит» («Океан»).

США Великобритания Ракеты Военные Корабли Боевики
31 мая 2024, 13:42
«Идет устранение политических соперников». Песков — о приговоре по делу Трампа
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В Соединенных Штатах идет устранение политических соперников всеми возможными методами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор по делу экс-лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».

В Кремле стараются не комментировать какие-либо судебные решения в третьих странах, отметил Песков.

«Но в целом, если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Жюри присяжных вынесло приговор по всем 34 пунктам обвинения против Трампа по делу о фальсификации документов. Экс-президент США имеет право обжаловать решение.

В Белом также прокомментировали приговор Трампу. Представитель администрации американского лидера Иан Сэмс заявил, что власть уважает верховенство закона.

США Кремль Дмитрий Песков Приговоры
31 мая 2024, 13:36
Кремль сообщил об отсутствии контактов между Россией и Францией
РИА «Новости»
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У России и Франции в настоящее время особых контактов нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привел «Интерфакс».

Официальный представитель Кремля прокомментировал решение французской стороны не приглашать представителей России на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию высадки союзников в Нормандии.

По словам Песков, Россия не планировала участвовать в торжествах.

«Никакого приезда не планировалось, да и контактов-то у нас никаких особых нет», - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что в 2025 году наступит 80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне. Это событие станет для России приоритетом в плане мемориальных действий.

Решение Франции не приглашать российских представителей на 80-летний юбилей высадки союзников в Нормандии объяснили спецоперацией на Украине. Кроме того, ряд стран не желает видеть делегацию из России на мероприятии.

Кремль Дмитрий Песков Россия Франция
31 мая 2024, 13:12
Путин созвонился с Лукашенко и поблагодарил его за теплый прием в Минске
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин провел с лидером Белоруссии Александром Лукашенко телефонный разговор и обсудил вопросы стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил благодарность Лукашенко за проявленное им гостеприимство в ходе встречи в Минске 24 мая. Он также подчеркнул, что переговоры придали импульс дальнейшему развитию партнерства двух стран.

Лидеры во время телефонных переговоров обсудили ряд вопросов, связанных с саммитом ШОС, который пройдет в Казахстане в июле. В рамках этого мероприятия решится вопрос о предоставлении Белоруссии статуса участника организации, указали в Кремле.

Ранее Путин заявил об укреплении российско-белорусского сотрудничества в оборонной сфере. Он также напомнил о недоброжелательной политике Запада в отношении двух стран.

Белоруссия Минск Запад Владимир Путин

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