Россия не собиралась на мероприятия в память о высадке в Нормандии — Кремль
Россия не планировала отправлять делегацию на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов по этому вопросу.
«Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то никаких у нас особо нет», - сказал он.
Несмотря на протест США и Великобритании, Франция планировала направить России приглашение на мероприятия. В середине апреля МИД заявлял, что не получал таких оповещений по дипканалам. Позднее администрация французского президента заявила журналистам, что для участия российской делегации «условия не сложились».