Россия не попала в СПЧ ООН на 2024-2026 годы
В ходе голосования по избранию в состав Совета по правам человека ООН в Генассамблее всемирной организации Россия получила 83 голоса, сообщило РИА «Новости». Для избрания необходимы 97 голосов. Таким образом, страна не попала в совет на 2024–2026 годы.
В ходе голосования по избранию в состав Совета по правам человека ООН в Генассамблее всемирной организации Россия получила 83 голоса, сообщило РИА «Новости». Для избрания необходимы 97 голосов. Таким образом, страна не попала в совет на 2024–2026 годы.
В результате голосования от группы государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, которая получила 160 голосов.
Россия избиралась в состав этого совета в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022-го. Членство страны приостановили по решению ГА ООН, которое приняли по инициативе США и их союзников.
Тогда российская сторона заявила о прекращении полномочий в СПЧ. Вместе с тем, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в марте сообщил о том, что Россия будет претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах.
У постоянных членов СПЧ есть право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводит советом. Свои обязанности они исполняют в течение трех лет. У них нет права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.