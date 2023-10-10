Россия не попала в СПЧ ООН на 2024-2026 годы

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В ходе голосования по избранию в состав Совета по правам человека ООН в Генассамблее всемирной организации Россия получила 83 голоса, сообщило РИА «Новости». Для избрания необходимы 97 голосов. Таким образом, страна не попала в совет на 2024–2026 годы.

В результате голосования от группы государств Восточной Европы в состав СПЧ ООН прошли Албания, набравшая 123 голоса, и Болгария, которая получила 160 голосов.

Россия избиралась в состав этого совета в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022-го. Членство страны приостановили по решению ГА ООН, которое приняли по инициативе США и их союзников.

Тогда российская сторона заявила о прекращении полномочий в СПЧ. Вместе с тем, замглавы МИД РФ Сергей Рябков в марте сообщил о том, что Россия будет претендовать на возвращение в состав СПЧ на нынешних выборах.

У постоянных членов СПЧ есть право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводит советом. Свои обязанности они исполняют в ‎течение трех лет. У них нет права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎