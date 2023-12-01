Россия не получала от Украины сигналов к переговорам

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», - констатировал министр.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году подписал документ, запрещающий вести переговоры с правительством Владимира Путина, и, очевидно, «отменять его не собирается».

Лавров отметил, что во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года российская и украинская делегации договорились о мире. Это в недавнем интервью подтвердил один из представителей делегации Украины Давид Арахмия, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте. Однако, по словам главы МИД России, тогда приехал Борис Джонсон, на тот момент являвшийся премьером Британии, и отговорил Украину.

Между тем Зеленский рассказал журналистам, что на Западе «слышны некоторые голоса» в пользу переговоров с Россией, но пока давления на Украину не оказывают.