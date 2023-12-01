01 декабря 2023, 14:01

Россия не получала от Украины сигналов к переговорам

Unsplash
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Россия не получала со стороны Украины и стоящих за ней стран сигналов о готовности к переговорам. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Северной Македонии.

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы перейти к политическому процессу», - констатировал министр.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в прошлом году подписал документ, запрещающий вести переговоры с правительством Владимира Путина, и, очевидно, «отменять его не собирается».

Лавров отметил, что во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года российская и украинская делегации договорились о мире. Это в недавнем интервью подтвердил один из представителей делегации Украины Давид Арахмия, который сейчас возглавляет фракцию Зеленского в парламенте. Однако, по словам главы МИД России, тогда приехал Борис Джонсон, на тот момент являвшийся премьером Британии, и отговорил Украину.

Между тем Зеленский рассказал журналистам, что на Западе «слышны некоторые голоса» в пользу переговоров с Россией, но пока давления на Украину не оказывают.

Сергей Лавров Переговоры МИД РФ Украина
01 декабря 2023, 14:36
Выступающая за отмену санкций против России партия победила на выборах в Нидерландах
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Крайне правая «Партия свободы» во главе с Гертом Вилдерсом, который выступает за снятие антироссийских санкций, победила на парламентских выборах в Нидерландах. Окончательные результаты обнародовал Избирательный совет страны, сообщило РИА «Новости».

Партия получила в парламенте 37 мест и стала крупнейшей в Палате представителей страны. Левый блок «Зеленые левые\"/\"Партия труда» получил 25 мест, правящая сейчас «Народная партия за свободу и демократию» - 24, «Новый общественный договор» - 20.

В досрочных парламентских выборах, которые состоялись 22 ноября, участвовали 26 политических партий. Проголосовали 10,4 миллиона избирателей (явка приблизилась к 78%).

Герт Вилдерс известен жесткой позицией не только по антироссийским санкциям, но и по вопросам миграции. Его сторонники выступают за выход Нидерландов из Евросоюза и отказ от евро в пользу гульдена. Американские СМИ предполагали, что победа партии Вилдерса станет « худшим кошмаром ЕС ». Журналисты предсказывали, что политик «не станет дружить с Брюсселем», а возможно, сделается союзником президента России Владимира Путина.

Санкции Нидерланды Выборы
01 декабря 2023, 14:34
«Антиукраинская диверсия». Порошенко рассказал, как его не пустили в командировку в США и Польшу
РИА «Новости»
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Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко рассказал, как его не пустили в США и Польшу из-за Владимира Зеленского. В Telegram-канале политик написал, что на границе снова возник «театр абсурда».

Порошенко сообщил, что поездка должна была быть командировочной, документ подписали в Раде. Однако пограничники экс-президента не пропустили.

«В Польше и США у меня запланированы десятки встреч», - пожаловался он.

С поляками Порошенко собирался обсудить блокаду перевозчиков на границе , а с американцами - финансирование. Политик подчеркнул, что Украине не справиться без военной помощи США, а она почти себя исчерпала.

«Я далек от мнения, что пограничники действовали по собственной инициативе. Каждый может сам догадаться, кто отменил документ, подписанный спикером парламента», - написал Порошенко.

Произошедшее он назвал «антиукраинской диверсией». По мнению бывшего лидера страны, это не мелкое вредительство, а удар по обороноспособности Украины.

Зеленский изо всех пытается удержаться на плаву, поэтому на Украине происходит даже «чистка своих» - единомышленников по нацистской идеологии. Уже долгое время идет атака на «порохоботов», которыми называют сторонников Порошенко. По мнению экспертов, Раду уже разгромили, а страной управляет антиконституционный орган , совершивший госпереворот.

Ранее Зеленский признал, что на Западе слышны голоса в пользу переговоров с Россией, но сильного давления нет. Россия не получала от Украины никаких сигналов к мирному диалогу.

Владимир Зеленский Петр Порошенко Украина
01 декабря 2023, 13:47
«Запад — трусы». Лавров рассказал, что никто не возразил на аргументы России
РИА «Новости»
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Запад не возразил на представленные Россией аргументы. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ОБСЕ. Его выступление опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Таким образом дипломат высказался о причинах и целях гибридной войны западных государств против России.

«Запад - трусы, а мы представили свои аргументы достаточно подробно, и нам никто не возразил», - подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что западные политические элиты сделали выбор не в пользу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а НАТО с его философией геополитических игр и сдерживания.

Заседание СМИД ОБСЕ началось 30 ноября в столице Северной Македонии. Поездка Лаврова в Скопье стала первым визитом министра в Евросоюз после начала специальной операции.

Участие Лаврова в заседании СМИД ОБСЕ стало причиной бойкота со стороны министров иностранных дел Украины, Польши, Латвии, Эстонии и Литвы.

ОБСЕ Сергей Лавров Запад МИД РФ
01 декабря 2023, 13:40
Вратарь «Питтсбурга» забросил шайбу в ворота «Тампы-Бэй» и стал звездой дня в НХЛ
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Вратарь «Питтсбурга» Тристан Джарри забросил шайбу в ворота «Тампы-Бэй» и стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщили на сайте НХЛ.

Голкипер отразил 39 из 41 броска, а шайбу забил на последней минуте третьего периода. Он стал 14-м в истории лиги вратарем, забросившим шайбу. Второй звездой дня признали форварда «Миннесоты» Коннора Дьюара за хет-трик и результативную передачу в матче с «Нэшвиллом», третьей - нападающего «Торонто» Митча Марнера, оформившего хет-трик и совершившего победный бросок в серии буллитов во время встречи с «Сиэтлом».

Ранее появилась информация о том, что хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» поставил собственный рекорд по количеству забитых голов за один период. В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Анихайм Дакс» команда забила в первом периоде четыре гола. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу «Вашингтона».

НХЛ Хоккей

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