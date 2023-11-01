Он отметил, что в общении с США по этому вопросу нет необходимости.

Они (контакты - прим. ред.) не требуются», - ответил пресс-секретарь Путина на вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что Россия и США уравнялись в статусе по вопросу ядерного оружия. Оба государства подписали ДВЗЯИ, но отказались его ратифицировать. Представитель Кремля добавил, что Россия внимательно следит за действиями американской стороны. Он также выразил обеспокоенность в связи с недавними ядерными испытаниями в штате Невада , которые состоялись в день решения Госдумы по ДВЗЯИ.

Зарубежные СМИ прокомментировали подземные исследования на полигоне в США. Журналисты предположили, что действия американских властей могут привести к гонке вооружений между ядерными державами.