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«Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет ясно - Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины», - заявил журналист.

По словам Устюна, американский лидер Джо Байден способен избежать такого сценария, если попросит американцев повлиять на конгресс. Однако это маловероятно из-за нежелания граждан США поддерживать Киев.

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Байден хочет запросить у конгресса большой пакет финансовой помощи для киевского режима. Речь идет о сумме в 100 миллиардов долларов.

Таким образом администрация нынешнего лидера Штатов хочет избежать конфликта с республиканцами до окончания президентских выборов в 2024 году. Пока неизвестно, когда именно Байден обратиться к конгрессу.