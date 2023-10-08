«Россия не ошиблась». В Турции допустили прекращение военной помощи Украине
Сценарий, при котором Запад прекращает помогать Украине, становится наиболее реалистичным. Об этом сообщил обозреватель Yeni Şafak Кадир Устюн.
«Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет ясно - Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины», - заявил журналист.
По словам Устюна, американский лидер Джо Байден способен избежать такого сценария, если попросит американцев повлиять на конгресс. Однако это маловероятно из-за нежелания граждан США поддерживать Киев.
Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Байден хочет запросить у конгресса большой пакет финансовой помощи для киевского режима. Речь идет о сумме в 100 миллиардов долларов.
Таким образом администрация нынешнего лидера Штатов хочет избежать конфликта с республиканцами до окончания президентских выборов в 2024 году. Пока неизвестно, когда именно Байден обратиться к конгрессу.