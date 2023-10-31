«Россия не намерена нападать». США напрасно разворачивали военные базы в Восточной Европе

Он опроверг наличие угрозы для Польши и Прибалтики со стороны России. Кроме того, эксперт пожаловался на ухудшение положения американской армии.

«Большая часть ее (армии США. - Прим. ред.) боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии для защиты от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу», - подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, сейчас США не могут поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков, как это было в 1991 году.

Ранее американские СМИ назвали российскую армию лучшей в мире. Второе место в рейтинге заняла армия самих США. «бронзу» получил Китай, а на четвертой и пятой строчке списка оказались Израиль и Южная Корея.