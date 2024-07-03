Успех России, по словам собеседника 360.ru, заметен, потому что именно она была одним из инициаторов создания Шанхайской организации. Подлесный обратил внимание на важную тенденцию - укрепляются не только экономические, но и политические связи.

У участников саммита, по его мнению, много преимуществ, среди которых - возможность создания новых экономических путей и связей, выстраивание платежных отношений в национальных валютах, обмен товарами и услугами.

«Новый миропорядок, который вырисовывается взамен старому - однополярному, где США диктовали все и всем. То, что такие разнообразные страны присутствуют в ШОС, - свидетельство того, что разноплановость и многополярность начинает иметь место», - сказал он.

В состав ШОС хочет войти Турция. Политолог заметил, что эта страна является мусульманской и занимает географически особо важное стратегическое значение. Она же входит в Североатлантический альянс, и это не мешает желанию властей Турции вступить в организацию.

Белоруссия, православное, находящееся далеко от Турции государство, также планирует стать частью ШОС, заметил Подлесный.