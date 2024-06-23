Россия не даст политизировать экономические контакты на встрече шерп G20
Россия на встрече шерп G20 будет жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества.Об этом в своем Telegram-канале предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
«Россия полностью поддерживает указанную повестку дня», - подчеркнул Бердыев.
Мероприятие под бразильским председательством пройдет в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля, напомнил он.
Ключевыми темами встречи станут борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления.
Также он предупредил, что российская сторона намерена пресекать любые попытки искусственной политизации сотрудничества в области экономики или навязывания G7 своих ложных и однобоких оценок событий в мире.
Делегацию России возглавит шерпа, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш. Бердыев войдет в ее состав в качестве су-шерпы.