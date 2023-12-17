Россия нашла способ платить взносы в ООН в иностранной валюте

По его словам, исключением остается прошлогодний взнос в Фонд ООН в области народонаселения. В 2022 году у России возникали сложности в переводе средств в бюджеты международных институтов из-за санкций.

«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжать. Сейчас выплата взносов в основном осуществляется в долларах США и евро», - констатировал Ильичев.

Ранее появились данные о том, что страны G7 активизировали переговоры о конфискации части замороженных российских активов, чтобы найти хоть какие-то средства на обеспечение Украины. Европейский дипломат в беседе со СМИ указывал на то, что российские деньги «лежат без дела».

Конгресс США по-прежнему не дал разрешения на передачу Украине пакета военной помощи на 61 миллиард долларов, ЕС не мог определиться с выделением ей 50 миллиардов евро по четырехлетней программе поддержки.