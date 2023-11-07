Россия напугала США сигналом о ядерном оружии

«Прав ли он? Да. Есть ли у русских такое оружие, которого нет у нас? Да, у них есть гиперзвуковые ракеты. Этим он говорит: <…> „Даже не пытайтесь прибегнуть к ядерному оружию, чтобы попытаться спасти Украину“», - сказал он.

По мнению эксперта, ВСУ ждет неизбежное поражение, и американские власти не смогут изменить ситуацию, если не решатся применить стратегическое ядерное оружие. Таким образом Россия посылает сигналы, чтобы предостеречь США от опасных действий, предположил Макговерн.

Также экс-аналитик ЦРУ напомнил о ракетах «Кинжал», которые являются «преимуществом русских», благодаря которым «они уже показали себя и прошли проверку на Украине».

Во время выступления в рамках форума «Знание. Первые» на выставке «Россия» Патрушев заявил, что РФ впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в этой сфере.