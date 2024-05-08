Россия направит Польше запрос о якобы задержанном дезертире

«Сообщаем, что информация о задержании якобы российского военнослужащего, незаконно пересекшего белорусско-польскую границу, в посольство от польских властей не поступала», - заявили в диппредставительстве.

В случае задержания Польша в соответствии с консульской конвенцией от 1992 года должна была уведомить о нем Россию. Посольство заявило, что не получало никакой информации. Оно направит запрос в польский МИД, чтобы прояснить ситуацию.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера объявил о задержании в Подляском воеводстве российского военного , который якобы переоделся в гражданскую одежду и незаконно перешел польско-белорусскую границу. Польские пограничники заявили, что 41-летний мужчина имел при себе документы, в том числе контракт на военную службу.