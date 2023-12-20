Россия направила семнадцатый борт с гуманитарной помощью жителям Газы

Борт доставит груз в аэропорт египетского города Эль-Ариш, где гуманитарную помощь передадут представителям общества Красного Полумесяца, которые доставят ее в сектор Газа.

В минувший понедельник, 18 декабря, глава МЧС Александр Куренков объявил о завершении эвакуации россиян из сектора Газа. Он подчеркнул, что домой уже вернули более 1000 человек, в том числе 470 детей. В заключительную группу, которую уже эвакуировали в Египет, вошли 73 человека.

Оперативная группа МЧС приступила к работе по эвакуации россиян из сектора Газа 3 ноября. Спасатели встречали соотечественников и их семьи на пункте пропуска «Рафах», откуда автобусами довозили их до Каира, а после отправляли в Москву.