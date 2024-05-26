Россия направила помощь Армении после наводнения
Посольство России в Ереване находится в контакте с Министерством иностранных дел Армении по оказанию помощи после наводнения. Об этом говорится в официальном заявлении представителя российского МИД Марии Захаровой. Полный текст опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
Дипломат напомнила, что в северных регионах Армении выпала месячная норма осадков. В зоне затопления оказались населенные пункты, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Появились сообщения о погибших.
«Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - написала Захарова.
Представитель МИД России добавила, что Российско-армянский центр гуманитарного реагирования передал спасателям республики переносные мотопомпы, которые уже задействовали в пострадавших районах.
Ведомство привлечет дополнительные силы и средства, а также организует подвоз гуманитарной помощи пострадавшему населению.
Обрушившиеся на Армению сильные дожди привели к выходу из берегов реки Дебед в Лорийской, Тавушской и Ширакской областях.
МВД заявило, что потоки воды разрушили участки трасс , снесли мосты, затопили дома и заблокировали транспорт на дорогах. По предварительным данным, без вести пропал один из жителей пострадавших сел. Из зоны бедствия эвакуировали более 200 человек.