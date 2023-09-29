Россия нанесла урон США за счет глупости Вашингтона
США помогли России нанести им вред из-за собственных просчетов. Об этом в социальной сети X написал бывший советник главы Дуглас Макгрегор.
«Россия сумела нанести нам ущерб благодаря нашей собственной глупости», - отметил он.
По словам Макгрегора, в Штатах все предпочитают тратить деньги, а не признавать правду.
Ранее Макгрегор заявил, что американским властям следует признать новые границы территории России и пересмотреть свое отношение у конфликту на Украине. Он отметил, что Россия хочет всего лишь защитить себя от размещения американского вооружения в соседней стране.
Также ранее бывший советник предположил, что российский президент Владимир Путин выжидает ухудшения обстановки в Европе , краха Соединенных Штатов и НАТО.
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