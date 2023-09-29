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«Россия сумела нанести нам ущерб благодаря нашей собственной глупости», - отметил он.

По словам Макгрегора, в Штатах все предпочитают тратить деньги, а не признавать правду.

Ранее Макгрегор заявил, что американским властям следует признать новые границы территории России и пересмотреть свое отношение у конфликту на Украине. Он отметил, что Россия хочет всего лишь защитить себя от размещения американского вооружения в соседней стране.

Также ранее бывший советник предположил, что российский президент Владимир Путин выжидает ухудшения обстановки в Европе , краха Соединенных Штатов и НАТО.

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