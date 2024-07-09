Россия максимально внимательно проследит за саммитом НАТО в США

Россия и КНДР намерены развивать и углублять сотрудничество во всех сферах. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Могу подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента [России Владимира] Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять отношения во всех возможных сферах с нашим одним из ближайших соседей - Северной Кореей», - подчеркнул он.

Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отметили эксперты, он не направлен против других стран, но является неким предупреждением.

При этом страны развивают отношения и в других сферах, в том числе в торговле. Например, Северная Корея начнет поставлять яблоки и женьшень в Россию.

При этом российская сторона считает, что важно выстраивать отношения как с Северной, так и с Южной Кореей. Однако последняя заняла враждебную позицию : ввела антироссийские санкции из-за сотрудничества с КНДР.