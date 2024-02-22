Россия лишила Великобританию рыбы, которую англичане ели почти 70 лет

Он напомнил, что соглашение подписали 25 мая 1956 года. На протяжении 68 лет оно разрешало британским судам заниматься рыбным промыслом в Баренцевом море. Речь идет о территориальных водах СССР, а затем и России.

«Это было одностороннее решение, взамен наша страна ничего не получала», - уточнил Володин.

За прошлый год британцы отловили 566 тысяч тонн трески и пикши. По словам спикера Госдумы, это 40 % от «рыбного меню» Великобритании. При этом страна регулярно объявляет санкции против России. Поэтому президент Владимир Путин решил расторгнуть соглашение, его идею поддержали депутаты.

«Возвратили природные богатства», - подчеркнул политик.

Он добавил, что теперь российские рыбаки смогут больше добывать рыбы в Баренцевом море.