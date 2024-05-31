Россия или Запад. США руками ЕС заставят Китай выбрать союзника

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Журналисты получили текст выступления первого замминистра финансов США Уолли Адейемо на мероприятии в Берлине. По их информации, Штаты обеспокоило продолжение поставок продукции для оборонной промышленности России через Китай. Чиновник планировал призвать союзников выдвинуть КНР ультиматум.

«[США и ЕС] должны поставить Китай перед жестким выбором: китайские компании могут либо вести бизнес в наших экономиках, либо оснащать российскую военную машину товарами двойного назначения. Они не могут делать и то, и другое», - процитировало издание выступление Адейемо.

В середине мая прошли двусторонние переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Визит в Китай стал первым после инаугурации российского лидера.