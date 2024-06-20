Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы с ущербом друг для друга

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«Мы согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией», - подчеркнул То Лам.

Помимо этого, стороны договорились об укреплении сотрудничества согласно принципам равенства, взаимоуважения, невмешательство во внутренние дела друг друга.

Также Россия и Вьетнам договорились о невступлении в союзы и договоры с третьими странами во исключение ущерба независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга, указал лидер страны.

Отдельно он отметил, что страны будут наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.

Полный список документов , принятых и подписанных в рамках государственного визита Путина в Социалистическую Республику Вьетнам 20 июня, опубликовала пресс-служба Кремля.