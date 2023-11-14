Россия и Венгрия утвердили график строительства АЭС «Пакш-2»

Глава венгерского МИД выступил на пресс-конференции с главой Росатома Алексеем Лихачевым. Согласно утвержденному графику, подключение новых блоков АЭС в сеть назначено на начало 2030 годов.

«Сегодня мы подписали план распорядка работ на ближайшие годы», - отметил Сийярто.

Проект АЭС «Пакш-2» реализуют, несмотря на критику со стороны Евросоюза, Великобритании и США, заявил ранее Лихачев. Представители Венгрии и России подписали соглашение о переходе строительства АЭС на уровень непосредственного сооружения в августе 2023 года.

Директор проекта по возведению станции Александр Мертен подчеркнул, что переход на новый этап даст «зеленый свет» для начала строительства основного энергетического оборудования. Проект интересен не только Венгрии, но и другим странам, в том числе европейским.