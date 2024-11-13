Россия и США после инаугурации Трампа могут провести второй обмен заключенными

По его данным, обмен готовятся провести в феврале 2025 года. В списке МИД России сейчас находятся 70 человек, которых американское руководство считает причастными к шпионажу и организации серых схем обхода санкций.

Источник канала уточнил, что США планируют обменять екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, отбывающую срок за финансирование ВСУ, и Гордона Блэка, приговоренного в России к трем годам колонии. Также в списке есть люди, обвиненные в терактах и диверсиях на железнодорожных путях.

Ранее американский военнослужащий Гордон Блэк выразил надежду, что власти обменяют его. Он рассказал, что хочет вернуться на родину. Суд во Владивостоке признал американца виновным в угрозе убийством и краже.