13 ноября 2024, 10:15

Россия и США после инаугурации Трампа могут провести второй обмен заключенными

Global Look Press
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Власти России и США могут провести второй обмен заключенными после того, как пройдет инаугурация американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, обмен готовятся провести в феврале 2025 года. В списке МИД России сейчас находятся 70 человек, которых американское руководство считает причастными к шпионажу и организации серых схем обхода санкций.

Источник канала уточнил, что США планируют обменять екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, отбывающую срок за финансирование ВСУ, и Гордона Блэка, приговоренного в России к трем годам колонии. Также в списке есть люди, обвиненные в терактах и диверсиях на железнодорожных путях.

Ранее американский военнослужащий Гордон Блэк выразил надежду, что власти обменяют его. Он рассказал, что хочет вернуться на родину. Суд во Владивостоке признал американца виновным в угрозе убийством и краже.

США Заключенные Россия
13 ноября 2024, 11:02
Американский суд приговорил военного Тейшейра к 15 годам тюрьмы за утечку данных
Unsplash
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Суд в США признал 22-летнего военнослужащего Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейра виновным в утечке секретных документов Пентагона. Его приговорили к 15 годам тюремного заключения, сообщило агентство Associated Press.

Слитые в Сеть секретные данные касались конфликта на Украине. По мнению стороны обвинения, действия американца поставили под угрозу безопасность США, нанесли ущерб отношениям с другими государствами и подвергли опасности военнослужащих.

Тейшейр являлся специалистом по информационным технологиям и отвечал за военные коммуникационные сети. Военнослужащий распечатал секретные материалы, а затем распространил их фотографии в Сети. Перед задержанием мужчина попытался скрыть свое преступление: он разбил, а затем выбросил планшет, ноутбук и игровую приставку Xbox.

Секретные данные он опубликовал в онлайн-группе в Discord. Среди слитых файлов была информация о боях за Артемовск и планах НАТО по укреплению ВСУ,

США Пентагон Суд Утечки данных
13 ноября 2024, 08:28
Ольга Чемоданова вышла из президентской гонки в Белоруссии
РИА «Новости»
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Кандидат на пост главы Белоруссии Ольга Чемоданова вышла из президентской гонки. Об этом сообщил «Первый информационный».

Чемоданова занимает должность начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского городского исполнительного комитета. В своем обращении она отметила, что достигла поставленной цели, вступив в избирательную кампанию и зарегистрировав свою инициативную группу.

«Мы увидели, насколько четко выстроена наша политическая система, что любой гражданин, в первую очередь патриот, может участвовать в выборах самого высокого уровня, выборах президента страны», - сказала она.

Ранее отказался участвовать в выборах председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков.

В конце января 2025 года в Белоруссии состоятся президентские выборы. Один из кандидатов - действующий глава республики Александр Лукашенко.

Белоруссия Выборы в Белоруссии Выборы
13 ноября 2024, 05:10
Стали известно, какую должность займет Илон Маск при Трампе
Global Look Press
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Миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами будут возглавлять новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Об этом сказано в заявлении победившего на выборах президента США Дональда Трампа, которое процитировало РИА «Новости».

«Я рад объявить, что великий Илон Маск, работая вместе с американским патриотом Вивеком Рамасвами, возглавит [DOGE]», - сказано в сообщении.

Трамп отметил, что они займутся «демонтажем правительственной бюрократии», сократят «избыточные правила», разберутся в расходах и поменяют структуру федеральных агентств.

Ранее стало известно, что Трамп выдвинул конгрессмена от штата Флорида Майка Уолца на пост советника по нацбезопасности. По словам политика, он будет «ярым сторонником стремления к миру через силу».

США Дональд Трамп Илон Маск Выборы президента США Выборы
13 ноября 2024, 04:03
Автор книги о жизни в космосе получил Букеровскую премию
Pixabay
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Букеровскую премию в 2024 году получила британская писательница Саманта Харви за роман «На орбите». Об этом организаторы премии сообщили на официальном сайте.

Букеровская премия считается одной из самых престижных в литературном мире. Получивший премию роман повествует об одном дне из жизни шести астронавтов и космонавтов на борту Международной космической станции.

Организаторы отметили произведение за «красоту и амбициозность». Букеровскую премию впервые получила книга, действие которой происходит в космосе.

В мае Букеровскую премию вручили немецкой писательнице Дженни Эрпенбек за свой роман «Кайрос». Она получила награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5,7 миллиона рублей).

Книги Награды Космонавты Космос

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