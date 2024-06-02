Россия и Сенегал решили создать комиссию по экономическому сотрудничеству

«Мы рассчитываем на создание совместной комиссии по экономическому сотрудничеству. Сейчас все зависит от сенегальской стороны», - отметил он.

Посол добавил, что если соглашение заключат, то товарооборот значительно увеличится. Кураков выразил надежду, что интерес партнеров к этому сохранился при смене руководства Сенегала.

Ранее Россия задумалась над строительством портов в странах Африки. Один из них может появиться в Сенегале, где зафиксировали наиболее большой объем грузопотока из РФ.

Сейчас бывшие колониальные державы и Запад пытаются восстановить свое влияние в Африке. Особенно это касается США. Но лидеры африканских стран намерены отстаивать свои интересы, независимость и суверенитет.