26 мая 2024, 05:09

Россия и Польша согласовали транзит казахстанской нефти в Германию

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Польский госоператор PERN, российская «Транснефть» и немецкая нефтеперерабатывающая компания PCK Schwedt согласовали поставки казахстанской нефти в Германию, разрешив проблему с оплатой ее транзита. Об этом сообщило агентство Reuters.

Существовал риск, что поставки прекратятся в июне. Возникла «тупиковая ситуация» с платежами. «Транснефть» требовала, чтобы поляки оплатили услуги по измерению газа на своей базе в Адамово до начала лета, сообщали осведомленные источники агентства.

Если говорить о польском операторе, то он боялся нарушить западные санкции, продлевая контракт.

В результате операторы договорились, что счетчики расхода нефти на польской части нефтепровода «Дружбы» по российским стандартам поверит словацкая компания. Таим образом PERN избежит рисков.

Ранее власти Чили обеспокоились открытием Россией нефти на участке в Антарктиде, который оспаривают Великобритания и Аргентина. Они решили, что это ударит по их контролю в регионе, а также станет вызовом для их суверенитета и национальной целостности.

Германия Казахстан Санкции Нефть Россия Польша Деньги Цена на нефть
26 мая 2024, 04:08
Раскрыт рецепт салата, которым Лукашенко угощал Путина
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приготовил для своего российского коллеги Владимира Путина фирменный салат «Молодость». Рецепт блюда раскрыла газета belarus.kp.ru.

По данным издания, основной ингредиент салата - лук-перо. Его нужно порезать, потом потолочь и смешать со сметаной. В смесь добавляется небольшое количество огурцов, натертых тонкой соломкой. Потом салат смешивается с натертым яйцом.

Ранее стало известно, какими еще блюдами Лукашенко угощал Владимира Путина. На ужин российскому президенту предложили традиционные блюда белорусской кухни: драники, запеченную картошку по-деревенски, мачанку с грибами, холодник, белорусское сало и грибной суп. Больше всего Путину понравились маринованные грибы и домашний сальтисон.

На десерт Лукашенко предложил Путину чай с хворостом, кобринское мороженое, клубнику с медом и горячие творожные шарики.

Еда Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Рецепты
26 мая 2024, 03:09
«Кринж года». Захарова высмеяла слова Байдена о США как сверхдержаве
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена, назвавшего американцев «незаменимой нацией», а страну — «сверхдержавой». Она добавила в своем Telegram-канале, что при этом он умолчал про печатный станок и размер госдолга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление президента США Джо Байдена, назвавшего американцев «незаменимой нацией», а страну - «сверхдержавой». Она добавила в своем Telegram-канале , что при этом он умолчал про печатный станок и размер госдолга.

«Но самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что „незаменимых людей нет“. Выборы Вильсон выиграл», - подчеркнула дипломат.

До этого американский лидер во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте назвал Америку самой сильной страной, которая управляет «не только примером нашей силы, но и силой нашего примера».

Ранее Захарова поставила на место польского главу МИД Радослава Сикорского, заявившего, что США уничтожат российский контингент в зоне спецоперации, если РФ применит ядерное оружие на Украине. Она посоветовала дипломату рассказать, что ему известно о подрывах «Северных потоков», а также о роли американцев в этом преступлении.

США Мария Захарова МИД РФ Джо Байден
26 мая 2024, 02:18
Британия столкнулась с самой сложной финансовой ситуацией за последние 70 лет
РИА «Новости»
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Британия столкнулась с самой сложной проблемой с наполнением госбюджета за последние 10 лет. Решать ее предстоит новому правительству. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные британского Института фискальных исследований (IFS).

«Задача, ожидающая победителя [на выборах], серьезнее, чем те, с которыми приходилось сталкиваться любым другим правительствам по крайней мере с 1950-х годов. Кто бы ни победил, его ждут высокие долги, высокие процентные ставки и низкие темпы роста», - сказано в сообщении.

Аналитики IFS пришли к выводу, что новому правительству придется либо сократить расходы на госуслуги, либо поднять налоги, хотя они и так уже близки к 80-летнему максимуму. Еще один вариант - взять новые займы, но в таком случае правительство не выполнит задачу со стабилизацией уровня госдолга.

Ранее власти Великобритании приняли решение распустить парламент и провести досрочные выборы.

Голосование состоится 4 июля.

Великобритания Экономика
26 мая 2024, 00:08
Столетний ветеран Второй мировой войны раскрыл секрет долголетия
РИА «Новости»
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Прошедший бои Второй мировой войны 100-летний американец Юджин Руссо считает секретом своей долгой жизни позитивный настрой, правильное питание и небольшое количество водки для поддержания себя в тонусе. Его историю рассказали журналисты The Atlanta Journal-Constitution.

Уроженец Бронкса Руссо с двух лет остался без матери и воспитывался отцом, сестрами и братьями, с которыми он отправился в армию, когда ему исполнилось 19 лет. Военную тренировку Руссо прошел в военном штате Техас, откуда его перебросили в Англию.

«Нас посадили на специальные лодки, чтобы переправиться через Ла-Манш, но как только мы высадились немцы начали обстреливать нас из своих дотов, так что мы выбили их оттуда и продолжали двигаться вперед», - рассказал ветеран.

Руссо воевал до мая 1945 года, пока в День Победы не получил пулевое ранение колена. После операции он месяц провел в больнице Франкфурта и наконец вернулся домой.

На протяжении 60 лет он работал строителем, сантехником, электриком, каменщиком. Он никогда не был женат и не заводил детей. С 2013 года он живет в доме своего племянника Нэта и его жены Ольги.

Руссо объясняет свое долголетие здоровым образом жизни.

«Я принимаю одну таблетку от кровяного давления, и все, даже никаких поливитаминов. Если вы едите хорошую пищу, вам это не нужно. Я ем фрукты, овощи, без сахара и соли. Я отказался от них, когда мне было 70 или 80 лет», - признался ветеран.

Он добавил, что еще в подростковом возрасте начал заниматься спортом и продолжал до 80 лет посещать зал.

«Он любит пить водку каждый день. С тоником, мартини, беллини, - чем угодно. А еще вино на ужин. Выпивка помогает ему поддерживать силы», - рассказала жена племянника Ольга.

Хирург Александр Умнов заявил, что злоупотребление водкой оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и мозг. Кроме того, этот вид алкоголя провоцирует отмирание клеток поджелудочной железы, а также уничтожает печень.

США Вторая мировая война Ветераны Алкоголь

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