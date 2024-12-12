12 декабря 2024, 19:31

Россия и ОАЭ выступили за проведение международной встречи по Сирии

РИА «Новости»
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В ходе телефонного разговора главы МИД России Сергей Лавров и ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян высказались за скорейшее проведение международной встречи, на которой будет запущен инклюзивный диалог с участием всех политических сил Сирии. Подробности сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

«Особо отмечена важность обеспечения преемственности структур „переходного периода“ для сохранения суверенитета, территориальной целостности и единства САР», - отметили в МИД.

Министры согласились, что специальный посланник Генерального секретаря ООН Гейр Педерсен должен в ближайшее время устроить эту встречу. Лавров и Нахайян договорились работать с представителями всех сирийских сил и ответственными сторонами, чтобы как можно скорее реализовать эту идею.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что безопасность находящихся в Сирии россиян является приоритетом для страны. Она охарактеризовала ситуацию в Сирии как драматическую и выразила надежду на нормализацию обстановки в будущем.

Стало известно, что новые власти Сирии рассмотрят вопрос о будущем российских военных баз и примут решение, наиболее соответствующее ожидаемому новому политическому курсу.

Сирия Россия ОАЭ Захват власти в Сирии
12 декабря 2024, 18:59
Отказавшийся петь гимн Австрии украинец не получил гражданство
Global Look Press
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Украинцу отказали в получении гражданства от земельного правительства Австрии из-за того, что на церемонии вручения он отказался петь государственный гимн. Об этом сообщила газета Kurier.

«Правительство земли Нижняя Австрия отозвало решение о предоставлении мужчине гражданства», - сообщили журналисты.

Представители местной администрации сослались на статью закона о предоставлении гражданства, в которой говорится, что церемония должна проходить в «торжественной обстановке» и включать исполнение гимна перед флагами Австрии, соответствующей земли и Евросоюза.

«Тот, кто не желает отождествлять себя с Австрией, лишь показывает этим, что он не намерен следовать основным принятым здесь принципам», - ответили власти.

Ранее мигрант-уклонист в Томске в слезах устроил истерику в полицейском отделе и эмоционально выкинул паспорт. Узбекистанец так резко отреагировал на новость о лишении гражданства и обязательстве вернуться на родину.

Австрия Мужчины
12 декабря 2024, 17:58
Трамп допустил возможность начала войны с Ираном
Global Look Press
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Возможность начала конфликта США с Ираном существует. Об этом журналу Time заявил избранный американский президент Дональд Трамп.

На вопрос журналиста о шансах начала войны с Ираном республиканец некоторое время молчал, а затем ответил, что «все возможно». Какие именно действия в отношении республики может предпринять Белый дом, Трамп не уточнил.

В этом же интервью победивший на выборах президент высказал мнение, что ситуация на Ближнем Востоке является менее опасной, чем на Украине.

«Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, [президент Украины Владимир] Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента [США Джо Байдена], начать пускать ракеты по России», - добавил он.

Трамп выступил против идеи разрешить ВСУ использовать системы ATACMS для ударов вглубь России. Решение Байдена приведет только к еще большей эскалации, подчеркнул политик. Он также предположил, что многие люди ждут его прихода к власти и надеются, что он поможет урегулировать конфликт.

США Войны Дональд Трамп Иран
12 декабря 2024, 17:43
Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
РИА «Новости»
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Зампредседатель Совета безопасности Дмитрий Медведев передал главе Китая Си Цзиньпину личное послание от президента Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», - заявил Медведев.

Зампред Совбеза находится в КНР с двухдневным визитом. Си Цзиньпин на встрече призвал продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине и не подливать масла в огонь, ради чего пообещал продолжить сотрудничать с мировым сообществом.

Ранее Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что между Россией и Китаем сложились образцовые отношения , которые могут послужить примером для других стран. Он охарактеризовал сотрудничество двух стран как равноправное и неконъюнктурное.

Дмитрий Медведев Россия Китай Си Цзиньпин
12 декабря 2024, 13:04
Работу Ингурской ГЭС в Абхазии восстановили
РИА «Новости»
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Работу Ингурской ГЭС в Абхазии удалось восстановить после аварийного отключения, приведшего к обесточиванию республики. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании «Черноморэнерго».

«Когда уровень воды немного поднялся, она автоматически включилась», - сообщили энергетики.

Сейчас станция работает на притоке и может самостоятельно снабжать Абхазию электричеством меньше трех часов в сутки. В ночное время электроэнергию в республику поставляет Россия.

Ранее исполняющий обязанности премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что из-за дефицита электричества в республике на неделю отменят занятия в школах и детских садах. Подавать свет будут менее чем на пять часов в день. При этом больницы продолжат работать в штатном режиме благодаря тому, что их обеспечили топливом для генераторов.

Электричество Абхазия Россия

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