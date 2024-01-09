Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение

Соглашение также предусматривало избежание уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. Россия и Латвия заключили этот договор в Москве 20 декабря 2010 года.

Указом президента 8 августа 2023 года Россия приостановила налоговые соглашения с 38 странами, поддержавшими антироссийские санкции, в том числе и с Латвией.

Ранее латвийские власти заявили о возможной депортации россиян из страны. Эта процедура грозит 1167 российским гражданам, которые не смогли выполнить требования по закону об иммиграции. С августа 2022 года Латвия начала одобрять россиянам временный вид на жительство только в исключительных случаях.

Президент Владимир Путин предостерег руководство соседней страны от «свинского отношения» к русскоязычным гражданам. Он напомнил, что раньше в Латвии на русском языке говорили более 40% населения.